Landsberg und Jahn II klopfen oben an - Garching, Gundelfingen und Pullach weiter in Form

Im Tabellenkeller der Bayernliga Süd sorgen drei Mannschaften weiterhin für Schlagzeilen, während im Kampf um die Aufstiegsrelegation Landsberg und Jahn Regensburg II von den Unentschieden der Konkurrenz profitieren.

Das Topspiel am Dienstagabend zwischen dem SV Kirchanschöring und der U 21 des FC Ingolstadt 04 endete torlos. Das eröffnete tags darauf dem SV Donaustauf die Möglichkeit, mit den "Jungschanzern" gleichzuziehen. Aber auch hier stand nach 90 Minuten ein dem Spielverlauf gerechtes 0:0 auf der Anzeigentafel. Das ruft den TSV Landsberg und den SSV Jahn Regensburg II im Rennen um die Aufstiegsrelegation wieder auf den Zettel.

Landsberg hatte am Mittwochabend im Derby gegen Schlusslicht Schwabmünchen jedoch so seine Probleme. Prushi köpfte den Tabellenletzten, der immer wieder gefährlich konterte, nämlich in der 21. Minute mithilfe des Querbalkens in Führung. Anschließend hätte Schwabmünchen sogar auf 2:0 stellen können, tat dies aber nicht. Das rächte sich nach der Pause binnen Sekunden. Erst traf Dobruna nach Querpass in die Mitte zum Ausgleich (66.), ehe er drei Zeigerumdrehungen später einen Patzer im Aufbau der Schwabmünchner mit einem Linksschuss bestrafte - 2:1. Dabei blieb es auch. Der TSV Landsberg hat nun 47 Zähler auf dem Konto, drei fehlen auf Platz zwei.

Fünf Punkte sind es für die Zweitliga-Reserve aus Regensburg nach dem souveränen Auftritt gegen den FC Ismaning, wobei der Jahn ein Spiel weniger hat als die Ingolstädter U 21. Schon in Durchgang eins sorgte die Heimelf für klare Verhältnisse. Schmidt staubte nach einem Eckball zunächst ab (28.). Neun Minuten später verwandelte Stowasser nach Foul an Schmidt den fälligen Elfmeter zum 2:0. Regensburg hätte bis zur Pause sogar weiter erhöhen können, tat dies aber erst im zweiten Abschnitt nach Vorlage von Bezjak für Bauer (59.). In der Schlussphase verhalf der Jahn Ismaning unnötig zum 1:3, als Weiderer eine Flanke ins eigene Tor verlängerte. Letztlich war Ismaning aber zu harmlos vor dem gegnerischen Tor, um selbst nochmals für Spannung zu sorgen.

Kottern und Halbergmoos treten auf der Stelle

Im Tabellenkeller sammeln einige Teams weiter fleißig Punkte gegen den drohenden Abstieg. Garching, das auf heimischen Rasen um Spielkontrolle bemüht und das aktivere Team war, jedoch offensiv zu selten gefährlich in Szene trat, trennte sich in einem unspektakulären Derby torlos vom FC Deisenhofen. Während der VfR aus den letzten vier Partien acht Punkt mitnahm, müssen die Gäste nach dem achten erfolglosen Spiel in Serie mittlerweile um den Klassenerhalt bangen. Das abermals dicke Polster des FCD ist mittlerweile auf fünf Punkte zusammengeschrumpft. Bei der derzeitigen Formkurve aller relevanten Teams könnten jedoch auch diese schon bald passé sein.

Denn vor allem zwei Mannschaften schieben von hinten mächtig an: der SV Pullach und der FC Gundelfingen. Für beide standen am Dienstag Duelle gegen direkte Konkurrenten auf dem Tagesprogramm. In Pullach war Türkspor Augsburg zu Gast. Die erste Hälfte hatte keine großen Höhepunkte zu bieten, dementsprechend torlos ging es in die Pause. Der zweite Abschnitt wurde dann intensiver, die Zweikampfhärte nahm zu. Die entscheidende Szene ereignete sich nach rund einer Stunde. Yildiz, der durch das Foul verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, wurde im Strafraum hart am Fuß getroffen. Ein Pfiff ertönte. Elfmeter. Der frisch eingewechselte Diep ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße (61.). Infolge hätte Pullach für klarere Verhältnisse sorgen können, Horndasch und Diep vergaben die Vorentscheidung jedoch. Letztlich reichte es aber trotzdem zum vierten Erfolg nacheinander, denn Pullach verteidigte gegen überwiegend harmlose Gäste geschickt. Der SVP bleibt mit nun 33 Punkten zwar auf einem Abstiegsrelegationsplatz, verkürzt den Rückstand auf Türkspor aber auf drei Zähler.

Auch der FC Gundelfingen, der allerdings im Gegensatz zu Pullach knapp über dem Strich steht, hat 33 Zähler auf dem Konto. Der FCG gewann am Dienstagabend das wichtige Spiel gegen den TSV Wasserburg und blieb durch das 2:1 zum achten Mal ungeschlagen. Böck sorgte in der 16. Minute nach Querpass von Schneider und unter Protest der Gäste für die Führung. Unmittelbar davor war Wasserburgs Simeth am Boden liegen geblieben. Der TSV selbst spielte weiter, verlor den Ball und regte sich anschließend über das vermeintlich unfaire Verhalten der Heimelf auf. Im zweiten Durchgang erhöhte Ost nach einem Steilpass auf 2:0 (61.). Kokocinski verwandelter Handelfmeter brachte sechs Minuten später die Spannung zurück. Insgesamt waren die Wasserburger Löwen aber zu harmlos, um noch Zählbares aus Gundelfingen zu entführen. Durch die Pleite beträgt der Wasserburger Rückstand auf das rettende Ufer nun schon fünf Zähler.

Auf der Stelle treten dagegen der TSV Kottern und der VfB Hallbergmoos, die sich im wichtigen Kellerduell torlos trennten. Die Heimelf hat immerhin weiter Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen. Die Gäste hingegen verharren auf einem direkten Abstiegsplatz.