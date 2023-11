Landin-Gala "hart zu schlucken" für den THW - "Müssen uns wieder hinterfragen"

Der THW Kiel hat am Donnerstagabend einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die direkte Qualifikation fürs Champions-League-Viertelfinale hinnehmen müssen. Ausgerechnet Niklas Landin legte Schwächen beim deutschen Rekordmeister gnadenlos offen.

Durch das überraschend deutliche 18:27 (6:11) in der heimischen Arena gegen Aalborg wurden die Kieler auch in der Königsklasse auf den Boden der Tatsachen geschmettert. Und ausgerechnet Rückkehrer Niklas Landin, der nach zuvor acht Jahren beim THW zu Saisonbeginn in seine Heimat zurückgekehrt war, legte Abschlussschwächen der Hausherren gnadenlos offen. Nur sechs Tore in einer Halbzeit in einem Kieler Heimspiel sprechen Bände.

"Glückwunsch an Aalborg zu diesem mehr als verdienten Sieg", erklärte Cheftrainer Filip Jicha nach Abpfiff und schob hinterher: "Mit unserer Effizienz im Angriff kann man solch ein Spiel nicht gewinnen. Das ist hart zu schlucken, aber heute war leider nicht unser Tag." 19 Paraden zeigte Landin im Tor der Dänen - Niclas Ekberg, seinem Bruder Magnus Landin und Top-Talent Elias Ellefsen a Skipagötu nahm er jeweils sogar einen Siebenmeter ab.

Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir unsere Fehler abstellen können. THW-Kreisläufer Patrick Wiencek

Zum Teil machten es die Kieler dem Rückkehrer aber auch zu einfach: Zu vielen technischen Fehlern gesellten sich schlechte Wurfentscheidungen. "Wir sind sehr enttäuscht. Das war nicht die Art und Weise, wie wir uns hier gegen Aalborg präsentieren wollten. Der Sieg für Aalborg war absolut verdient", erkannte deswegen auch Kiels Kapitän Nikola Bilyk an.

Am deutlichsten den Finger in die Wunde legte einmal mehr Abwehrspezialist Patrick Wiencek. "Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir unsere Fehler abstellen können", haderte der Kreisläufer und schob nach: "Heute haben wir sie aber wieder gemacht." An THW-Keeper Samir Bellahcene ("Er hat in der ersten Halbzeit überragend gehalten") habe es genauso wenig gelegen wie an der Kieler Abwehr.

Gruppe A rückt enger zusammen

"Das Spiel haben wir nicht in der Abwehr verloren, sondern im Angriff", stellte Wiencek klar: "Wir haben nicht unser Gesicht gezeigt, nicht das, was wir draufhaben. Jetzt stehen wir wieder hier und müssen uns hinterfragen." Vor der Pause blieb Kiel zwischenzeitlich mehr als elf Minuten ohne eigenes Tor.

Nach der ersten Champions-League-Heimniederlage in dieser Saison steigt nun auch der Druck im zweiten verbleibenden Wettbewerb. Weil PSG am Mittwochabend in Kolstad gepatzt hatte (31:36), ist die Gruppe A im Rennen um die ersten zwei Plätze extrem eng zusammengerückt: Spitzenreiter Kiel und den Fünften Kielce trennen lediglich zwei Punkte.

Schon am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) muss Jichas Mannschaft zum Rückspiel nach Dänemark - schon dann könnten die "Zebras" ihren Platz an der Sonne verlieren.