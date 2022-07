Landgraf: "Ein kleiner Drecksack wie ich hilft jedem Team"

So viele Zweitliga-Spiele wie Willi Landgraf hat kein anderer Spieler je absolviert. Und geht es nach dem 53-Jährigen, wird ihm das auch niemand nachmachen. Zufrieden blickt der Ex-Profi und heutige Co-Trainer von Schalkes U23 auf seine Karriere. Wenngleich ein Wunsch unerfüllt blieb.

508 Zweitliga-Einsätze (unter anderem für Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen) stehen unter Willi Landgrafs Bilanzstrich. Der 53-Jährige ist Rekordspieler der 2. Bundesliga und froh darüber: "Zum einen hatte ich Glück, so gut wie nie verletzt zu sein", sagt er im kicker-Interview. "Zum anderen war es nicht so, dass ich immer von Beginn an gesetzt war. Ich musste hart um meinen Platz kämpfen, hatte oft starke Konkurrenz. Spätestens am fünften oder sechsten Spieltag stand ich wieder in der Startelf. Ein kleiner Drecksack, der ich auf dem Platz war, hilft jedem Team."

Dass seine Bestmarke jemals gebrochen wird, glaubt Landgraf nicht. "Das liegt aus meiner Sicht unter anderem daran, dass der Fußball immer schneller und intensiver wird, was zu mehr Verletzungen führt." Zudem komme es nicht mehr vor, "dass ein Spieler 15 oder 16 Jahre in der 2. Bundesliga spielt. Entweder wird er durch starke Leistungen für die Bundesliga interessant oder kann das Niveau nicht so lange halten. Oder er steigt mit seinem Verein auf oder ab", sagt Landgraf, der das Zweitliga-Niveau selbst halten konnte. Nur in der 1. Bundesliga spielte er nie.

Bundesliga? Da hätte er doch gern mal gespielt

"Zugegeben", erklärt er, "ich hätte schon gerne auch mal in der 1. Liga gespielt. Aber ich frage Sie: Wie viele Bundesligaprofis gibt es, die niemals im DFB-Pokalendspiel stehen? Wie viele spielen niemals international? Wie viele gibt es, deren Fußballschuhe und Trikot nicht im Deutschen Fußballmuseum ausgestellt sind? Ich denke, ich kann ganz zufrieden sein." Mit Alemannia Aachen spielte er 2004 schließlich im Pokalfinale gegen Werder Bremen (2:3) - und bestritt 2004/2005 sechs UEFA-Cup-Spiele.

Seine Karriere ließ Landgraf in Schalkes U 23 ausklingen, wechselte dann in die "Knappenschmiede" und wurde Trainer. "Das war schon bei meiner Verpflichtung als Spieler mein Wunsch", erzählt Landgraf. "Deshalb habe ich während meiner Zeit bei der U 23 meine Trainerscheine gemacht. Weil die Verantwortlichen um den damaligen Nachwuchs-Chef Uwe Scherr gesehen haben, dass ich ganz gut mit jungen Spielern umgehen kann, haben sich mich als Jugendtrainer eingebaut." Landgraf fing in der U 13 an und assistiert nun als Co-Trainer U-23-Coach Jakob Fimpel.

Assauer legte ihm einen Vertrag vor

"Meine Stärken liegen darin, jungen Spielern und auch Trainerkollegen etwas mitgeben zu können - sportlich, aber vor allem auch menschlich", sagt Landgraf, der dabei mithelfen möchte, talentierte Junioren zu den Schalker Profis zu verfrachten. Er selbst hätte am Ende seiner Karriere fast noch mal die Möglichkeit erhalten, für die 1. Mannschaft aufzulaufen. "Tatsächlich habe ich zwischenzeitlich mal einen Profivertrag unterschrieben", erzählt er. Weil Schalke zu diesem Zeitpunkt keine elf deutschen Lizenzspieler hatte, bekam ich von Rudi Assauer und Andreas Müller einen Kontrakt vorgelegt.“

Als Mike Büskens 2008 im Saisonendspurt dann interimsweise Cheftrainer wurde, sagt Landgraf, "hätte es fast sogar wirklich mit einem Einsatz für mich geklappt. Weil es aber bis zum letzten Spieltag im Rennen um die Champions League-Plätze ganz knapp zuging, kam es nicht dazu. Aber wie gesagt: Ich kann gut damit leben."

