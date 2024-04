Landet Kerber in Heidenheim?

Dass Luca Kerber den 1. FC Saarbrücken verlassen und in eine höhere Liga wechseln wird, ist seit vergangenem Donnerstag bekannt. "Sky" berichtet nun, dass es den 22-jährigen Mittelfeldspieler zum 1. FC Heidenheim verschlägt, der als Aufsteiger in der Bundesliga aktuell einem souveränen Klassenerhalt entgegenzustreben scheint. Alle Beteiligten sollen über den Wechsel bereits Einigung erzielt haben. Da Kerbers Vertrag an der Saar ausläuft, käme er ablösefrei an die Brenz.