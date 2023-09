Landesverbände blockieren DFB-Satzungsänderung

Nach nur 55 Minuten war der außerordentliche DFB-Bundestag zu Ende, ganz harmonisch verlief er jedoch nicht. Angeführt vom Bayerischen Fußball-Verband blockieren mehrere Landesverbände eine wichtige Satzungsänderung, der neue Grundlagenvertrag passierte das Gremium problemlos.

Statt der erforderlichen Zweidrittelmehrheit von 151 Stimmen votierten nur 138 Delegierte für den Antrag Nummer 4, 72 stimmten dagegen und es gab 17 Enthaltungen. Damit scheiterte das DFB-Präsidium mit dem Vorhaben, Paragraf 18, Absatz 4 in der DFB-Satzung ersatzlos zu streichen, wonach der Deutsche Fußball-Bund seine Landesverbände "zur Förderung des gemeinnützigen Fußballs" mit "einem Betrag in Höhe von insgesamt mindestens drei Millionen Euro jährlich" unterstützt.

"Wir sind dagegen, diese Garantie ohne Not aufzugeben", argumentierte Christoph Kern, der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, während der virtuellen Tagung. Kern hatte im Vorfeld des Bundestags DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Schatzmeister Stephan Grunwald von der ablehnenden Haltung, die mehrere Landesverbände teilten, informiert.

"Wir haben 2016 um die Zweidrittelmehrheit für diese Garantie mit Satzungsrang gekämpft und müssen an die Zukunft denken", betont Kern, man könne nicht abschätzen, "welche Personen oder Verflechtungen" künftig das Handeln des größten Sportfachverbands der Welt bestimmten. Den neuen Grundlagenvertrag an sich bezeichnete er allerdings als einen "guten und erfolgreichen Vertrag". Auch wenn die Mittel, die von der Liga an den Amateurverband sind, ab 2025 direkt an die TV-Erlöse der Bundesliga und 2. Liga gekoppelt sind, die zuletzt sanken.

Der neue Grundlagenvertrag regelt das Verhältnis zwischen DFB und DFL bis 30. Juni 2029 und sichert dem Verband insgesamt höhere Einnahmen als bisher zu. Mit 228 Ja-Stimmen, bei zwei Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen fand er auch die überragende Zustimmung der Delegierten. Die Präsidien von DFB und DFL hatten ihn bereits im Juni durchgewinkt. Nachdem sich der DFB in den vergangenen Jahren häufiger im Clinch mit den Finanzbehörden befand, wollte der jedoch zunächst die Antwort der Ministerien abwarten, ob dort Bedenken herrschen.

Rolle des hauptamtlichen Schatzmeisters wirft Fragen auf

Diskussionsbedarf herrschte auch über das Jobprofil des DFB-Schatzmeisters, der künftig hauptamtlich tätig sein wird. Christian Okun, der Präsident des Hamburger Fußball-Verbands, sieht eine "Vermischung der unterschiedlichen Instanzen". Als hauptamtlicher Schatzmeister des DFB e.V. sitzt Grunwald auch in der Gesellschafterversammlung der DFB & Co. KG, die über die Einstellung ihrer Geschäftsführer mitentscheidet. Die Position des Finanzgeschäftsführers ist seit Monaten vakant - wie das Compliance-Problem gelöst werden könnte, will das DFB-Präsidium bei seiner Sitzung im Anschluss an den Bundestag beraten.

Der Antrag, dass der Schatzmeister künftig hauptamtlich tätig sein wird, erreichte mit 159 Ja-Stimmen bei 53 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen nur knapp die erforderliche Zweidrittelmehrheit.