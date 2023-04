Landespokal-Kracher vor der Brust: Steinbach gelassen, Homburg gefordert

Für den TSV Steinbach Haiger, weiter im Titelrennen vertreten, ist der Pokal ein Bonus, für den FC 08 Homburg die letzte Chance. Am Mittwoch empfängt der TSV den SV Wehen Wiesbaden, Homburg bekommt es mit dem FC Saarbrücken zu tun.

Nach der 0:3-Niederlage des FC Homburg gegen den TSV Steinbach Haiger waren alle Beteiligten der gleichen Meinung: Während für die Homburger bei mittlerweile zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ulm das Thema Meisterschaft endgültig abgehakt ist, bleibt der TSV weiter ein heißer Titelkandidat. Der Rückstand von Steinbach Haiger auf den Ligaprimus beträgt gerade einmal vier Zähler. Und noch bleiben fünf Spieltage Zeit, um die Ulmer zu überholen.

Sowohl für Homburg als auch den TSV geht es aber auch im jeweiligen Landespokal noch um sehr viel. Steinbach Haiger empfängt an diesem Mittwoch um 19 Uhr den SV Wehen Wiesbaden. Und auch die Homburger können nicht lange der verpassten Aufstiegschance hinterhertrauern, denn am Mittwoch um 18.30 Uhr folgt im Saarlandpokal-Halbfinale die saarländische Mutter aller Derbys: Dann gastiert der 1. FC Saarbrücken im Waldstadion.

Gegen Saarbrücken muss eine Reaktion von der Mannschaft kommen. Sport-Vorstand Michael Koch nimmt die Mannschaft in die Pflicht

"Natürlich sind wir von der Niederlage gegen Steinbach Haiger mächtig enttäuscht. Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war noch ganz in Ordnung, was wir dann aber in der zweiten Hälfte gezeigt haben, war richtig schlecht", sagte der 2. Vorsitzende und für den sportlichen Bereich zuständige Michael Koch. "Timo Wenzel stellt die Mannschaft gut ein. Wenn viele Spieler ihre Leistung nicht abrufen, kann er nichts dafür. Gegen Saarbrücken muss eine Reaktion von der Mannschaft kommen." Nahm Koch den Cheftrainer am Wochenende mehr oder weniger noch aus der Schuld, sieht die Ausgangslage beim FCH wenige Stunden später ganz anders aus. Am Montagnachmittag nämlich gab Homburg die Trennung von Cheftrainer Wenzel bekannt.

Das Verlierer-Endspiel

Die Haupttribüne sei bereits ausverkauft. Koch rechnet mit 7000 bis 8000 Zuschauern - und einer besonderen Pokalsituation im Saarland: In der 3. Liga ziehen in der Regel die Mannschaften von Platz 1 bis 4 automatisch in den DFB-Pokal ein. Da sich aber der in der Tabelle oben mitspielende SC Freiburg II nicht für den DFB-Pokal qualifizieren kann, würde auch Platz 5 reichen. Und so könnte es bei Niederlagen des Oberligisten SV Auersmacher gegen Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg und einer Homburger Pleite gegen Saarbrücken zu einer besonderen Konstellation kommen. "Dann würden Auersmacher und wir sozusagen ein Verlierer-Endspiel austragen, dessen Sieger ebenfalls in den DFB-Pokal einzieht. Gewönne allerdings Auersmacher oder wir im Halbfinale, wäre diese Mannschaft automatisch durch - vorausgesetzt, Elversberg und Saarbrücken qualifizieren sich über ihre Ligaplatzierung für den DFB-Pokal", erklärt Koch.

Beim TSV herrscht nach zehn Punkten und 10:0 Toren aus den letzten vier Spielen indes eitel Sonnenschein. "Wir haben in Homburg in der ersten Hälfte zu fehlerhaft agiert. Nach unserem zweiten Tor haben wir die Spielkontrolle übernommen und wollen nun auch im Pokal alles raushauen", kündigte TSV-Trainer Pascal Bieler an.