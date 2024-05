Landesderby in der Aufstiegsrunde: Rostocker HC empfängt SV Grün-Weiß Schwerin

Wenn der Rostocker HC am Freitagabend um 19:30 Uhr den SV Grün-Weiß Schwerin in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga empfängt, geht es nicht nur um ein typisches Derby.

"Es geht vor allem darum, welches Team den Anschluss an die Aufstiegsplätze hält. Schwerin hat ja letztes Wochenende sein erstes Spiel in Schozach-Bottwartal denkbar knapp verloren, wir haben nach dem tollen Auftaktsieg jetzt 2:2 Punkte auf dem Konto", blickt RHC-Trainer Dominic Buttig auf das Derby gegen den SV Grün-Weiß Schwerin.

Der Rostocker HC hat bereits zwei Spiele in der Aufstiegsrunde absolviert und musste sich nach dem 34:31-Auftaktsieg beim Bergischen HC in der letzten Woche mit 19:26 bei der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim geschlagen geben. Die Schwerinerinnen hatten am ersten Spieltag spielfrei und verloren am vergangenen Samstag durch einen Siebenmeter nach Spielschluss mit 21:22 bei der SG Schozach-Bottwartal.

Da um den Aufstieg in einer einfachen Runde gespielt wird, wären vier Minuspunkte schon eine schwere Hypothek für den weiteren Verlauf. Dementsprechend erwartet Buttig am Freitagabend ein spannendes Landesderby: "Es wird sicher auf die Tagesform ankommen. Die Spiele in der Liga haben gezeigt, dass es durchaus eine ausgeglichene Partie werden kann". Das Hinspiel zu Saisonbeginn verloren die Rostockerinnen in Schwerin mit 17:19, im Rückspiel setzten sie sich im Dezember vor heimischem Publikum dann mit 27:21 durch.

"Für uns wird es vor allem darauf ankommen, dass wir die gute aggressive 3-2-1-Abwehr der Schwerinerinnen knacken und sie somit auch nicht ins Tempospiel kommen lassen. Natürlich wollen wir das Spiel, unabhängig davon, dass man ein Derby immer gewinnen will, für uns entscheiden, um einen entscheidenden Schritt Richtung Aufstieg zu machen", so Buttig. Kadertechnisch kann er dabei wieder beinahe aus dem Vollen schöpfen, lediglich die Langzeitverletzten Aenna Schult und Finia Wolf stehen dem Team nicht zur Verfügung.

Nach den zwei Auswärtsspielen erwarten den Rostocker HC nun zwei Partien in eigener Halle. "Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel in der Aufstiegsrunde und hoffen natürlich auf eine volle Hütte. Wir wollen mit der Unterstützung unserer tollen Fans die zwei Punkte einfahren." Die Schwerinerinnen haben allerdings angekündigt, ihr zweites Auswärtsspiel zum "Heimspiel in Rostock" machen zu wollen. Insgesamt wurden im Vorverkauf für die Partie innerhalb weniger Tage bereits über 300 Tickets verkauft.