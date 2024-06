Landenberger nun fix bei RB Leipzig

Abwehrspielerin Julia Landenberger schließt sich dem Bundesligisten RB Leipzig an. Die 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison bereits vom FC Bayern an den Aufsteiger ausgeliehen und wechselt nun endgültig nach Sachsen. Landenberger lief von 2021 bis 2023 für die Münchnerinnen auf und kam dabei zu acht Einsätzen für die Erstliga- sowie 38 Spielen für die Zweitligamannschaft. Für RB war sie vergangene Saison in 18 Partien im Einsatz.