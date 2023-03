Landen DFL und DFB vor Gericht? Watzke: "Die Bundesliga ist nicht die Vollkaskoversicherung"

Der Grundlagenvertrag zwischen der Deutschen Fußball Liga und dem Deutschen Fußball-Bund läuft im Sommer aus - und beim DFB sind die Mittel knapp, wie schon Anfang März thematisiert worden ist. Nun warnt DFL-Boss Hans-Joachim Watzke allerdings eindringlich vor zu hohen Forderungen. Auch ein Bruch wird angedroht.

Hans-Joachim Watzke hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) vor zu hohen finanziellen Forderungen bei den Verhandlungen um einen neuen Grundlagenvertrag gewarnt und im Falle eines Scheiterns sogar einen Bruch mit dem DFB angedroht.

"Ich meine das sehr ernst: Der DFB fordert exorbitant mehr. Wir sind trotz aller Probleme bereit, signifikant mehr zu zahlen. Obwohl der Profifußball in den vergangenen Jahren gar keine Einnahmen-Zuwächse hatte. Im Gegenteil: Nach drei Jahren Corona sind unsere Spielräume maximal begrenzt, alleine Borussia Dortmund hat in dieser Zeit 151 Millionen Euro Verlust gemacht", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL) in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag) und deutete dabei an, dass sich die beiden Parteien noch überhaupt nicht angenähert hätten: "Wir sind sehr weit auseinander."

Derzeit erhält der DFB von der DFL jährlich 25 Millionen Euro - und steht selbst vor einer finanziell angespannten Zukunft.

Denn während das jahrelange Hauen und Stechen in der Führungsetage des DFB der Vergangenheit angehört, ist das Wirtschaftliche aktuell ein großer Dorn im Auge. Präsident Bernd Neuendorf und Schatzmeister Stephan Grunwald, die nach ihrer Wahl auf dem DFB-Bundestag 2022 in Bonn seit dem 11. März ein Jahr im Amt sind, haben sich die Lage beim DFB "so nicht vorgestellt".

Operativ hatte der DFB im Jahr 2021 zwar ein Plus von etwa 20 Millionen Euro ausgewiesen, durch die Steuerrückstellungen unter anderen wegen der entzogenen Gemeinnützigkeit für zwei Jahre in Höhe von etwa 50 Millionen steht jedoch operativ ein Minus von 30 Millionen Euro. Für das laufende Jahr erwartet Grunwald einen Verlust in Höhe von etwa 19,5 Millionen Euro - klar, dass der Verband "so in den nächsten zehn Jahren nicht weitermachen kann." Dabei hänge der wirtschaftliche Erfolg auch am sportlichen der Nationalmannschaft, die allerdings bei den jüngsten Turnieren schlecht abgeschnitten hat. "Das ist vergleichbar mit einem Verein, der aus der Champions League in die 2. Liga durchgereicht wird", so der Schatzmeister bezüglich des WM-Ausscheidens in der Gruppenphase 2018 und 2022.

Watzke droht

Darüber hinaus dürfte der DFB aber auch daran interessiert sein, weiterhin gut mit der DFL zusammenzuarbeiten. Doch hier gibt es aktuell Probleme beziehungsweise noch große Gräben, die überwundern werden müssen. Ab Sommer etwa fordert der Verband deutlich mehr Geld von der Dachorganisation der 36 Profiklubs - und zwar laut Watzke zu viel Geld. Sollten sich beide Seiten nicht einigen können, schließt der seit Dezember 2021 als Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFL tätige Watzke einen Gang vors Schiedsgericht nicht aus. Dies wäre aus Sicht des 63-Jährigen "eine nachhaltige Vertrauensschädigung. Ob man sich davon wieder erholt, weiß ich nicht, das muss man im DFB beurteilen."

Sollte es so weit kommen, würde dies nach Ansicht des Geschäftsführers von Borussia Dortmund den Bruch bedeuten. "Ich habe mich jetzt ein Jahr lang intensiv darum bemüht, ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen DFB und DFL wiederherzustellen, das gleiche gilt für Bernd Neuendorf. Wenn wir aber vor Gericht landen, finde ich: Partnerschaft und Schiedsgericht schließen sich aus! Dann ist dieser Weg der Partnerschaft, dann ist der Versuch, dieses Pflänzchen wieder zur Blüte zu bringen, nachhaltig beschädigt."

Problem für den DFB ist auch, dass ihm wegen Steueraffären zweimal für einige Jahre die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist. Laut Watzke, der durch sein Amt bei der DFL automatisch auch DFB-Vizepräsident ist, sei die Lage gefährlich. "Dass erheblicher Sanierungsbedarf besteht, das muss jeder verstehen und die richtigen Ableitungen treffen." Man dürfe aber nicht glauben, "dass die Bundesliga die Vollkaskoversicherung für die Fehler des DFB in der Vergangenheit ist".

Man hat das Thema über Jahre immer weiter nach hinten geschoben, eben weil das Verhältnis zwischen DFB und DFL extrem belastet war. Hans-Joachim Watzke über den auslaufenden Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB

Im Falle einer Eskalation könnte die DFL sogar aus dem Grundlagenvertrag, der das Verhältnis zwischen Profi- und Amateurlager regelt, aussteigen. Dies sei aber nicht in seinem Sinne. "Das kann nur die Ultima Ratio sein und nichts wirklich Erstrebenswertes", sagte Watzke, der sich an diesem Dienstag mit Neuendorf & Co. zu einem Gipfeltreffen verabredet hat. Schließlich drängt auch die Zeit, um die aktuellen Differenzen auszuräumen - der aktuelle Grundlagenvertrag läuft am 30. Juni 2023 aus. "Man hat das Thema über Jahre immer weiter nach hinten geschoben, eben weil das Verhältnis zwischen DFB und DFL extrem belastet war - bis der Ball dann lag, wo er jetzt eben liegt. Viel Zeit ist nicht mehr."

"Es gibt Grenzen"

Treffen sich am Dienstag: DFL-Boss Hans-Joachim Watzke (li.) und DFB-Präsident Bernd Neuendorf. IMAGO/Laci Perenyi

Watzke sprach in dem Interview außerdem DFB-Präsident Neuendorf und Schatzmeister Grunwald sein Vertrauen aus - und dass die beiden den Ernst der Lage erkannt hätten: "Ich glaube, dass sich Bernd Neuendorf des Ernstes der Situation, auch der finanziellen Situation, im Klaren ist und an Lösungen arbeitet." Denn entspannt zu sehen sei in dieser Phase "überhaupt nichts. Da steht sehr viel Bewältigungsarbeit bevor. Wichtig ist, dass man den Willen dazu hat. Ich denke, dass Bernd Neuendorf das weiß, und auch Stephan Grunwald. Ich bin skeptischer bei der Frage, ob das jeder in den Verästelungen des DFB begriffen hat."

Der DFB müsse aber als Ganzes begreifen und wissen, was für Möglichkeiten er hat: "Wenn Sie nur sehen, dass der DFB seinen eigenen Pokal-Wettbewerb hat und vermarktet, was es anderswo in Europa teilweise gar nicht mehr gibt, und in dem er auch für sein Amateurlager viel Geld verdient; oder dass der DFB mit den Nationalspielern jede Menge Werbeerlöse macht - das sind Angestellte von Bayern München, Borussia Dortmund und anderen. Wir leisten bereits einen Riesenbeitrag zur Gesamtstabilisierung. Es gibt aber Grenzen."

