Lancia kommt zurück - und fängt mit dem Ypsilon an

Lancia gehört zu den klangvollsten Namen des italienischen Automobilbaus. Jetzt soll die Marke wieder etabliert werden. Den Anfang macht die Neuauflage des Kleinwagens Ypsilon. Punkten soll er mit Premium-Attitüde und Elektroantrieb. Deutschland steht aber nicht in der ersten Reihe.

Ypsilon ist der vorletzte Buchstabe des Alphabets. Für Lancia markiert er aber einen Beginn. Oder besser: Neubeginn. Denn die inzwischen 118 Jahre alte italienische Traditionsmarke war zuletzt nur noch in der Heimat präsent. 2024 kommt sie auf breiterer Ebene zurück, und als Türöffner der Wiedergeburt wird der Ypsilon vorgeschickt.

In Italien noch immer erfolgreich

Es ist kein unbekannter Name. Bis 2017 wurde in Deutschland schon einmal ein Ypsilon verkauft, dann hat Lancia dem hiesigen Markt "Arrivederci" gesagt. In Italien durfte der Kleinwagen aber bleiben, mit erstaunlichem Erfolg. 45.000 Einheiten konnten im vergangenen Jahr verkauft werden, das bedeutete Platz drei in der Neuzulassungsstatistik. Im sogenannten B-Segment, dem beispielsweise auch VW Polo und Opel Corsa angehören, eroberte der Ypsilon sogar den ersten Rang.

So kennt man ihn von früher: Lancia Ypsilon aus dem Jahr 2011. Hersteller

Die jetzt vorgestellte, 408 Meter lange Neuauflage hat mit dem Vorgänger aber ebensowenig zu tun wie Prosecco mit Sprudelwasser. Das geht damit los, dass der Ypsilon künftig rein elektrisch fährt. Den Antrieb kennt man schon von anderen E-Fahrzeugen aus dem Stellantis-Konzern, zu denen beispielsweise Opel Corsa Electric, Fiat 600e, Peugeot 208e oder Jeep Avenger gehören: 115 kW/156 PS Leistung, 54 kWh Batteriekapazität für 400 Kilometer Norm-Reichweite, Schnelladefähigkeit bis 100 kW. Später soll, nach dem Vorbild von 600e und Avenger, ein 48-Volt-Mildhybrid folgen.

Eigentlich ein Spanier: Der neue Ypsilon wird in Zaragoza gebaut. Hersteller

Neben Alfa Romeo und DS ist Lancia im Stellantis-Konglomerat die Rolle einer Premiummarke zugedacht. Als entsprechend höherklassiger Kleinwagen stellt sich denn auch der Ypsilon vor. Das Design greift Stilelemente des Konzeptfahrzeugs Pu+Ra HPE auf (mehr zu dieser Studie lesen Sie hier), die Front reckt dem Fahrtwind eine moderne Interpretation des traditionellen, schildförmigen Kühlergrills entgegen, die runden Heckleuchten, heißt es, seien eine Hommage an den legendären und dreimaligen Rallye-WM-Gewinner Lancia Stratos.

Im Innenraum gibt es zwei 10,25 Zoll große Displays, die sich zu dem heutzutage üblichen Doppel aus Fahrerdisplay und Zentralbildschirm fügen, außerdem ausstattungsabhängigen Luxus wie Massagesitze und 360-Grad-Kamera. Die Fahrstufen werden über Drucktasten eingelegt.

Cockpit: Beim Sondermodell dominiert die Farbe Blau. Hersteller

Italien wird für seine Treue zum Ypsilon insofern belohnt, als es das neue Modell als erstes bekommt. Los geht es mit einer feinen Sonderserie namens "Cassina", die in einer limitierten Auflage von 1906 Einheiten - eine Reminiszenz an das Geburtsjahr von Lancia - aufgelegt wird und 39.500 Euro kostet. Cassina ist ein Spezialist für exklusive Möbel und hat seine Spuren im Ypsilon beispielsweise in Gestalt des "Tavolino" hinterlassen, einer couchtischähnlichen, multifunktionalen Ablage, die sich gleichsam schwebend über die Mittelkonsole erhebt.

Deutschland-Start in 2025

Deutsche Kunden müssen hingegen noch bis Mitte 2025 auf den Ypsilon warten. Begründet wird das mit der Umstellung der Stellantis-Vertriebsstruktur auf ein neues Agentursystem, das die drei Premiummarken Lancia, Alfa und DS betrifft.

Auch Gamma und Delta kommen wieder

Die nächsten - und ebenfalls vollelektrischen - neuen Lancias werden ebenfalls bekannte Namen tragen: 2026 soll sich ein neues Flaggschiff einfinden, bei dem es sich um einen 4,60 Meter langen Crossover handelt, der entweder Aurelia oder Gamma heißt. Noch einmal zwei Jahre später, 2028 also, könnte ein neuer Delta das Kompaktsegment (Golf-Klasse) abdecken.