Lampard-Rückkehr zu Chelsea: Eine fahrlässige Entscheidung

Frank Lampard ist zurück an der Stamford Bridge. Nach seiner einzigartigen Karriere als Spieler nun zum zweiten Mal als Trainer. Ein Kommentar dazu von Thomas Böker.

Natürlich kann Frank Lampard alle Zweifler und Kritiker eines Besseren belehren. Vielleicht haut er im April Titelverteidiger Real Madrid aus der Champions League, vielleicht gewinnt er den Henkelpott sogar, so wie ihm das schon als Spieler 2012 gelungen ist. Vielleicht hat er aus seinen vorherigen Fehlern als Coach so schnell und so viel gelernt, dass nun alles gut wird bei den Blues. Allein: Es fehlt der Glaube.

Lampards Entlassung 2021 war folgerichtig, seine Rückkehr nun fahrlässig

Glauben heißt nicht wissen, und doch weiß jeder, dass Chelsea ebendiesen Lampard im Januar 2021 nicht zufällig entließ. Eine Mannschaft, die Thomas Tuchel als sein Nachfolger in wenigen Monaten auf Rang 4 und sogar zum Sieg in der Königsklasse führte, hatte er zuvor ohne jeglichen personellen und taktischen Kompass durch die Premier League irrlichtern und auf Platz 9 abstürzen lassen. Seine Entlassung damals: folgerichtig. Seine Wiedereinstellung, seine Rückkehr jetzt: fahrlässig.

Natürlich hat jeder eine zweite Chance verdient, natürlich hatte Lampard in seinem ersten Jahr als Chelsea-Coach 2019/20 gute Arbeit geleistet. Doch aktuell hat er keine Zeit, Talente zu formen und zu fördern, wie dies damals aufgrund der Transfersperre nötig und richtig war. Und was ihm gelang. Gerade geht es darum, einen der teuersten Kader der Welt wieder in die Spur zu bringen. Gegen Gegner von höchster internationaler Klasse, wie nun Real. Chelseas Kader gibt das durchaus her an guten Tagen. Doch der Coach?

Lampard fand auch bei Everton kein Glück

Wenn er nur in seinem zweiten Jahr in London so bitter enttäuscht hätte, sich seitdem nirgendwo hätte beweisen dürfen, dann könnte man seine Rückholaktion angesichts seines Heldenstatus, den er bei den Blues-Fans zu weiten Teilen trotz allem noch genießt, als Schachzug im Sinne von Aufbruchstimmung und frischem Wind feiern. Doch da war eben auch diese Station in Everton, als er die Toffees in 44 Partien zu einem dürftigen Punkteschnitt von 1,0 dirigierte. Erst am vorletzten Spieltag schaffte er 2022 den Klassenerhalt, nach gut einem Jahr war schon wieder Schluss. Erst vor wenigen Wochen, Ende Januar 2023, verließ er den Goodison Park als Vorletzter. Auch hier waren taktisch und strategisch keine wirklichen Fortschritte erkennbar. Mit ihm holte Everton 15 Punkte in 20 Partien, seitdem zwölf in neun.

Rückholaktion spiegelt die Hilflosigkeit von Klub-Eigner Boehly wider

Lampard nun zum FC Chelsea zu holen, weil man sich mit möglichen Hochkarätern offensichtlich nicht kurzfristig einigen konnte oder wollte, spiegelt die Hilflosigkeit des Eigners Todd Boehly wider. Hätte er Graham Potter schon früher rausgeworfen, wäre er jetzt nicht dermaßen unter Zugzwang gewesen, eine schnelle Lösung vor dem Champions-League-Duell zu suchen. Bruno Saltor, der Potter kurzfristig beerbt hatte und gegen Liverpool 0:0 spielte, scheint im Vergleich zu Lampard nicht die schlechtere Wahl gewesen zu sein.

Vor wenigen Tagen, als es um Potters Nachfolger ging, und einem als weitere Vereinsikone der Name John Terry in den Sinn kam, verwarf man diesen Gedanken, weil das mit dem früheren Helden schon bei Lampard nicht sehr nachhaltig funktionierte. So kann man sich irren. Wie Boehly nun mit Lampards Rückkehr. Manche fallen eben immer wieder auf die Füße, weil die Vergangenheit glorreicher (er)scheint als der graue Alltag.

Wie gesagt: Vielleicht wird ja alles gut mit Lampard, weil er diesmal, ähnlich wie 2019 nichts zu verlieren hat. Aber aktuell ist das schwer vorstellbar. Sehr schwer.