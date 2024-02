Lamine Yamal verhindert Barcelona-Blamage bei wildem ter-Stegen-Comeback

La Liga - Highlights by DAZN 12.02.2024

6:49Der FC Barcelona ist in La Liga an einer Blamage gegen den Vorletzten vorbeigeschrammt: Mit dem ersten Liga-Doppelpack seiner Karriere verhinderte der erst 16-jährige Lamine Yamal eine Niederlage beim Comeback von DFB-Keeper Marc-André ter Stegen. 3:3 hieß es am Ende gegen Granada.