LaMarcus Aldridge kehrt aus dem Ruhestand zurück

Vor rund fünf Monaten gab LaMarcus Aldridge aus gesundheitlichen Gründen sein Karriereende bekannt. Zur neuen Saison kehrt der 36-Jährige wieder auf das Parkett zurück.

Mit den Worten "15 Jahre habe ich Basketball an die erste Stelle gestellt", beendete LaMarcus Aldridge im April diesen Jahres via Twitter seine Karriere. Grund dafür waren Herzrhythmusstörungen während eines Spiels und der Nacht danach. Ende letzter Woche gab er in einem Statement an ESPN nun aber sein Comeback bekannt.

Ich freue mich darauf, wieder mit dem Team auf Meisterschaftsjagd zu gehen. LaMarcus Aldridge

Der siebenmalige All-Star lief in seiner Karriere für Portland und San Antonio auf, ehe er im März in Brooklyn anheuerte. Für die Nets absolvierte Aldridge lediglich fünf Spiele, in denen ihm 12,8 Punkte, 4,8 Rebounds und 2,2 Blocks pro Spiel gelangen. Eben diese Brooklyn Nets boten dem NBA-Veteranen nun einen Einjahresvertrag über 2,5 Millionen Dollar an. Zusammen mit seinen MVP-Kaliber-Mitspielern wie Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving ist das Ziel klar: Championship.

Bei Aldridge wurde bereits 2007 das Wolff-Parkinson-White-Syndrom diagnostiziert, das einen schnellen Herzschlag erzeugen kann. Dennoch sei ihm die Entscheidung zum Comeback leicht gefallen. Der Grund: Mehrere Tests von "Top-Ärzten", die ihn davon überzeugten, weiterhin in der NBA spielen zu können. Somit geht der 2,11 Meter große Power Forward im Oktober mit 1029 Spielen im Gepäck in seine 16. NBA-Saison.