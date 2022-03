Lakers unter Druck: Reicht LeBron alleine in den Play-offs?

LeBron James liefert für die Lakers wie am Fließband. Und: Im Alter von 37 Jahren macht er sogar noch mal Jagd auf den Titel des Scoring Champs - zahlreiche neue Rekorde inklusive. Da stellt sich aber die Frage, wieso die Lakers nicht besser dastehen und welche Hoffnungen sich die Anhänger für die Play-offs machen dürfen.

Die Hoffnung war zu Beginn der Saison noch sehr groß: Nach dem Westbrook-Trade erwarteten die Lakers die "Big-Three" um Russell Westbrook, Anthony Davis und LeBron James. Doch der mittlerweile langjährige Partner an der Seite des "Kings", Anthony Davis, absolvierte seit der Meisterschaft 2020 nur 73 Spiele in der Regular Season. In der aktuellen Spielzeit fehlte er lange Zeit mit einer Knieverletzung und knickte dann im Februar böse um: Die Folge war ein verstauchter rechter Mittelfuß, der den Forward seither ausbremst. Anfang letzter Woche gab es die ersten Berichte, dass Davis wieder erste Würfe aus dem Stand nehmen würde, doch mehr ist bisher über den Zustand seines rechten Fußes nicht bekannt.

Mit Verletzungen hat der andere Teil der "Big-Three" zwar nichts am Hut, doch Westbrook kommt ebenfalls nicht so wirklich in Fahrt und ist nicht die gewünschte Entlastung. Vereinzelt trifft er zwar wichtige Würfe oder verbucht "Triple-Doubles", doch unter dem Strich kann der Guard bisher im Lakers-Jersey nicht überzeugen. Zum Ende der Trade-Deadline häuften sich gar die Meldungen über Versuche der Lakers, den Neuzugang zu traden - ohne Erfolg. Somit gehen die Lakers - falls Davis überhaupt bis zum Start fit wird - mit einem Trio in die Play-offs, dass nur wenige Spiele gemeinsam absolvierte. Kann man so in der Postseason bestehen?

Wie sieht der Weg der Lakers in die Play-offs aus?

Fest steht jedenfalls: In knapp zwei Wochen beginnt das Play-in-Tournament der NBA. Das Format geht dieses Jahr in die zweite Runde, nachdem es in der vergangenen Saison erstmals ins Leben gerufen wurde. Dabei wird auch der NBA-Champion von 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit vertreten sein: Die Los Angeles Lakers dümpeln nämlich seit längerer Zeit zwischen dem neunten und zehnten Platz herum und sind auf der Suche nach Konstanz. Auf dem aktuellen Rang müssten die Lakers gar zwei Partien gewinnen, um überhaupt an den Play-offs teilzunehmen. Und: Falls das der Fall ist, stünden die ausgeruhten Phoenix Suns in der ersten Runde bereit.

Reicht LeBron den Lakers?

Fakt ist, James ist wieder in einer Verfassung, in der er Spiele nach Belieben dominiert. Alle Zweifler ließ er im Regen stehen und riss über die Saison verteilt ein famoses Spiel nach dem anderen ab. Gegen die Warriors schoss er im März jüngst mit 56 Punkten die Lichter aus und sicherte sich erst vor kurzem den zweiten Platz der "All-Time-Scoring-Liste". Doch wie anfangs schon erwähnt, ist der Weg der Lakers in ein mögliches Finale oder zum Titel nicht einfach: Falls die Lakers nicht höher als an Platz neun ins Play-in-Tournament einziehen und im Mini-Turnier weiterkommen, warten direkt in der ersten Runde die Suns. Nur mit einem fitten AD und "LBJ", der eine Glanzleistung nach der nächsten zeigt, könnten die Lakers wohl einen tieferen "Run" starten.