Lakers-Star Davis fällt für unbestimmte Zeit aus

Das sind keine guten Nachrichten für die Los Angeles Lakers. Anthony Davis fällt für längere Zeit aus.

Stressfraktur im rechten Fuß. So lautet die Diagnose, die die L.A. Lakers am Freitag veröffentlichten, verbunden mit einer unbestimmten Ausfalldauer des Leistungsträgers.

Die Kalifornier hatten in den vergangenen Spielen schon auf "AD" verzichten müssen, nachdem dieser mit Liga-MVP Nikola Jokic von den Denver Nuggets zusammengeprallt war.

Zunächst war nur von Schmerzen im Fuß die Rede, die Davis zu einer Pause zwangen. Am Freitag präzisierten die Teamärzte und externe Spezialisten die Verletzung dann - zu Ungunsten von Spieler und Franchise.

Laut ESPN steht Davis nun eine Zwangspause von mehreren Wochen bevor, noch besteht offenbar Hoffnung, dass der Fuß konservativ behandelt werden kann.

Für die Bestrebungen der Lakers, sich in der Tabelle der Western Conference Richtung Top 10 und damit zumindest Richtung Play-in-Turnier zu bewegen, bedeutet die Nachricht von der Schwere der Davis-Verletzung einen herben Rückschlag.

Karrierebestwerte bei Trefferquote und Rebounds

Der 29-Jährige, der sich im elften Jahr in der NBA befindet, spielte vor dem zwischenzeitlichen Aus eine starke Saison, sammelte im Schnitt 27,4 Punkte pro Spiel und traf 59,4 Prozent seiner Würfe aus dem Feld, was einem Karrierebestwert entspricht. Der Teamkollege von Superstar LeBron James und Dennis Schröder schnappte sich zudem 12,1 Rebounds im Schnitt - ebenfalls in seiner NBA-Laufbahn zuvor nicht erreicht - und gab 2,6 Assists, blockte 2,1 Würfe pro Spiel und klaute 1,3-mal den Ball vom Gegner.

Trotz dieser Zahlen stehen die Lakers aktuell bei nur 13 Siegen und 18 Niederlagen. An Heiligabend empfangen sie Ost-Kellerkind Charlotte Hornets (4.30 Uhr MEZ).