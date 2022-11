Lakers siegen nach dramatischer Schlussphase - Doncic überragt einmal mehr

Zwei Tage nach ihrem ersten Saisonsieg haben die Los Angeles Lakers auch die New Orleans Pelicans geschlagen. Bei den Dallas Mavericks lieferte Luka Doncic wieder ein Fabelspiel ab.

Gegen die Pels hatten sich die Lakers zunächst eine klare Führung erspielt. Doch die in dieser Saison einmal mehr wechselhaften Kalifornier gaben ihr 16-Punkte-Polster ab. Kurz vor Schluss sah das von Zion Williamson (27 Punkte, 7 Assists) angeführte New Orleans wie der sichere Sieger aus, ließ die Entscheidung an der Freiwurf-Linie liegen. Die Quittung: Ein viel umjubelter Dreier von Matt Ryan bei etwas mehr als einer Sekunde auf der Uhr, der sein Team damit in die Verlängerung rettete. In dieser siegten die Lakers 120:117. Bester Werfer der Partie war keiner der Stars, sondern Lonnie Walker IV mit 28 Punkten.

Topteam der NBA bleiben derweil die weiterhin als einziges Team ungeschlagenen Milwaukee Bucks. Das 116:109 gegen die Detroit Pistons war der siebte Sieg im siebten Spiel. Giannis Antetokounmpo kam auf 32 Punkte.

Dank einer weiteren Ausnahme-Leistung von Luka Doncic haben die Dallas Mavericks erstmals in dieser NBA-Saison zwei Spiele in Serie gewonnen. Gegen die Utah Jazz holten die Mavs am Mittwochabend ein 103:100 - Maxi Kleber verteidigte den letzten Fehlwurf der Jazz, Doncic sammelte 33 Punkte. Der 23 Jahre alte Slowene kam nun in jedem der ersten sieben Saisonspiele auf mindestens 30 Zähler - das war vor ihm nur zwei anderen Spielern in der NBA-Geschichte gelungen. Der letzte davon war der große Wilt Chamberlain in der Saison 1962/1963.