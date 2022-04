Lakers purzeln aus Top 10 - Wagner nach 20 Sekunden verletzt

Trotz Comeback von Anthony Davis und starker Leistung von LeBron James sind die LA Lakers aus den Play-off-Rängen gerutscht. Franz Wagner hat sich verletzt. Die NBA am Samstagmorgen.

Vorbei am King: Brandon Ingram von den Pelicans. NBAE via Getty Images

Trotz der Rückkehr ihrer beiden zuletzt verletzten Superstars LeBron James und Anthony Davis verloren die Lakers gegen die New Orleans Pelicans mit 111:114 (50:50). Die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten um einen Play-in-Platz für die Play-offs war bereits die fünfte in Serie.

James war mit 38 Punkten bester Werfer der Partie, auch Davis zeigte mit 23 Punkten und zwölf Rebounds ein gutes Comeback, nachdem er 18 Partien verpasst hatte. Die Lakers fielen auf Platz elf der Western Conference zurück. Den letzten Play-in-Platz haben die San Antonio Spurs inne, die gegen die Portland Trail Blazers mit 130:111 siegten.

Double-Double für Hartenstein - Theis zweistellig

Im engen Rennen um die Spitzenpositionen der Eastern Conference haben die Boston Celtics mit 128:123 gegen die Indiana Pacers gewonnen. Daniel Theis startete für die Celtics und kam auf zehn Punkte und acht Rebounds. Meister Milwaukee Bucks schonte derweil beim 119:153-Debakel gegen die Los Angeles Clippers seine Stars.

Die Clippers hatten in ihrer Franchise-Geschichte noch nie so viele Punkte in einem Spiel erzielt. Robert Covington glänzte dabei mit 43 Punkten und elf verwandelten Dreiern, Isaiah Hartenstein steuerte 14 Punkte, zehn Rebounds und fünf Assists zum Sieg der Clippers bei.

Bittere Kurzarbeit für Wagner

Einen kurzen Abend erlebte Franz Wagner, der sich beim 89:102 seiner Orlando Magic gegen die Toronto Raptors: Wegen einer Knöchelverletzung war die Partie nach 20 Sekunden für den deutschen Rookie vorbei, der als einer von nur drei Profis ligaweit bislang in allen Spielen der Saison von Beginn auf dem Parkett stand. Sein Bruder Moritz Wagner kam auf je acht Punkte und Rebounds.

Die Dallas Mavericks mit Maxi Kleber (sechs Punkte, fünf Rebounds) unterlagen trotz 36 Punkten von Luka Doncic mit 103:135 bei den Washington Wizards, haben ihren Play-off-Platz aber bereits sicher.

Curry verpasst restliche reguläre Saison

Stephen Curry wartet aufs Comeback.

Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriors für den Rest der regulären Saison fehlen. Das teilten die Kalifornier mit. Der 34-Jährige hatte sich Mitte März in der Partie gegen die Celtics eine Bänderverletzung am linken Fuß zugezogen und seitdem sieben Partien verpasst, von denen die Warriors nur eine gewinnen konnten.

Curry, der Golden State bislang zu drei Meistertiteln führte, soll in der kommenden Woche wieder mit individuellem Training auf dem Court beginnen. Die Warriors wollen dann einen Tag nach dem Ende der regulären Saison am 10. April ein Update über seinen Fitness-Zustand geben.

Ihnen fehlt aktuell noch ein Sieg für die sichere direkte Qualifikation für die Play-offs, die am 16. April beginnen. Curry, in der Vorsaison bester Korbjäger der Liga, kommt in dieser Spielzeit in 64 Spielen auf durchschnittlich 25,5 Punkte, 5,2 Rebounds und 6,3 Assists.

