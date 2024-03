Lakers gewinnen Aufholjagd ohne James

Zum Start einer Auswärtsreise mit sechs Partien müssen die Los Angeles Lakers auf ihren Superstar verzichten - und schaffen ohne ihren Starspieler ein sensationelles Comeback.

Ohne den angeschlagenen Superstar LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihr Auswärtsspiel bei den starken Milwaukee Bucks gewonnen - nach zweimaliger Verlängerung. Beim 128:124 war dem Rekordmeister in der regulären Spielzeit nicht eine Führung gelungen, noch im Schlussviertel lag das Team mit 19 Punkten hinten.

Erst 43 Sekunden vor dem Ende gelang nach zwei Freiwürfen der erstmalige Ausgleich, am Ende avancierte Austin Reaves mit einem sogenannten Triple Double zum wichtigsten Spieler auf dem Platz: Er kam auf 29 Punkte, 14 Rebounds und 10 Vorlagen. Auch Anthony Davis überzeugte mit 34 Zählern für die Lakers, darunter zwei verwandelte Freiwürfe 1,7 Sekunden vor Schluss. Das Triple Double von Giannis Antetokounmpo für die Bucks war zu wenig: Der Grieche kam auf 29 Punkte, 21 Rebounds und 11 Vorlagen. James fehlte wegen einer Knöchelverletzung.

Die Lakers wahrten durch den vierten Sieg in Serie ihren Vorsprung auf die Golden State Warriors, die 113:92 bei den Miami Heat gewannen und weiter auf Rang zehn der Western Conference stehen. Neu auf Rang sechs sind die Dallas Mavericks durch ein 132:96 im direkten Duell mit den Sacramento Kings. Luka Doncic überzeugte mit 28 Punkten für die Texaner, Kyrie Irving kam auf 24 Zähler. Der Würzburger Maxi Kleber spielte elf Minuten und hatte in dieser Zeit einen geklauten Ball. Die Mavericks haben nun fünf Siege in Serie, die Kings rutschten auf Rang sieben und aus den direkten Playoff-Plätzen.