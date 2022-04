Lakers feuern Vogel - Mavs bangen um Doncic

Die Los Angeles Lakers haben nach der misslungenen Saison Konsequenzen gezogen. Daran hat auch der letzte Sieg nichts mehr geändert. Bei den Dallas Mavericks hätte Luka Doncic mal lieber nicht gespielt. Die NBA am Montagmorgen.

Nach dem Verpassen der Play-offs trennen sich die Los Angeles Lakers einem Medienbericht zufolge von Trainer Frank Vogel. Dieser habe zum letzten Mal das Team um Superstar LeBron James gecoacht, berichtete ESPN nach dem 146:141-Sieg nach Verlängerung bei den Denver Nuggets im abschließenden regulären Saisonspiel. Ihm sei diesbezüglich nichts mitgeteilt worden, sagte Vogel zu den Berichten.

Der 48-Jährige hatte mit den Lakers 2020 die Meisterschaft gewonnen. Nach einem Play-off-Erstrunden-Aus 2021 verfehlten die Kalifornier diese Saison die K.-o.-Runde mit nur 33 Siegen aus 82 Spielen als Elfter der Western Conference. Für die Nachfolge Vogels gebe es noch keinen klaren Favoriten, berichtete ESPN weiter. Die Entscheidung zur Trennung solle dem Trainer am Montag (Ortszeit) offiziell mitgeteilt werden. Vogel besitzt noch einen Vertrag für die kommende Saison.

Celtics auf Rang zwei im Osten

Die Boston Celtics um Daniel Theis - Double-Double in 26 Minuten Einsatzzeit mit elf Punkten und zehn Rebounds - haben die Regular Season indes auf Rang zwei im Osten abgeschlossen. Dem Team droht damit ein Erstrundenduell in den Play-offs mit den Brooklyn Nets um Kevin Durant und Kyrie Irving. Gegen die Memphis Grizzlies holten die Kelten ein abschließendes 139:110 und überholten damit noch die Milwaukee Bucks, die 115:133 gegen die Cleveland Cavaliers verloren.

Die Miami Heat konnten am letzten Spieltag nicht mehr von Rang eins verdrängt werden und verloren ohne ihre Topspieler bei den Orlando Magic 111:125. Moritz Wagner kam in seinem letzten Saisonspiel auf 14 Punkte, elf Rebounds und fünf Vorlagen für Orlando. Sein Bruder Franz fehlte weiterhin verletzt.

Rang vier in der Eastern Conference ging an die Philadelphia 76ers, Fünfter sind die Toronto Raptors, auf Platz sechs stehen die Chicago Bulls. Die Brooklyn Nets sicherten sich Rang sieben durch ein 134:126 gegen die Indiana Pacers. Achter sind die Cavaliers, Neunter die Atlanta Hawks, auf Rang zehn stehen die Charlotte Hornets.

Play-offs: Bucks vs. Bulls - Sixers vs. Raptors

Die Top sechs der Eastern Conference haben ihr Play-off-Ticket sicher. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn spielen in einem sogenannten Play-In noch zwei weitere Tickets aus. Die Nets treffen dabei auf die Cavaliers. Der Gewinner dieses Duells ist Gegner der Celtics. Der Verlierer spielt gegen den Gewinner der Partie Hornets gegen Hawks um das letzte Ticket. Wer weiterkommt, trifft auf Miami.



Titelverteidiger Milwaukee Bucks spielt gegen die Chicago Bulls in der ersten Play-off-Runde. Die 76ers bekommen es mit den Toronto Raptors zu tun.

Clippers treffen auf Timberwolves - Doncic verletzt sich

Im Westen zeigten sich Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers vor Beginn der Play-offs weiter in bestechender Form. In ihrem abschließenden Spiel gewannen die Kalifornier gegen die Oklahoma City Thunder deutlich mit 138:88 und feierte den fünften Sieg in Folge. Hartenstein zeigte dabei eine solide Leistung, er steuerte in 25 Minuten zwölf Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists bei. Bester Werfer bei den Clippers war Amir Coffey, der auf 35 Punkte kam. Um die Play-offs zu erreichen, müssen die Clippers als Achter der Western Conference den Weg über das Play-in-Turnier gehen. Dort treffen sie in der Nacht auf Mittwoch auf die Minnesota Timberwolves.

Teuer bezahlten die Dallas Mavericks den abschließenden 130:120-Sieg über den texanischen Rivalen San Antonio Spurs. Superstar Luka Doncic (26 Punkte, neun Rebounds, acht Assists) zog sich gegen Ende des dritten Viertels in diesem bedeutungslosen Spiel eine Zerrung zu - sein Mitwirken in den Play-offs ist damit zunächst fraglich. Am Samstag geht es für den Meister von 2011 mit einem Heimspiel gegen die Utah Jazz los.