Lakers blamieren sich erneut - Celtics-Statement in Miami

Die Los Angeles Lakers bleiben konfus, die Boston Celtics auch. Das Wichtigste vom Donnerstag in der NBA.

Ohne LeBron James geht es wohl einfach nicht. Am Donnerstag (Ortszeit) blamierten sich die Los Angeles Lakers zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Oklahoma City Thunder, zum zweiten Mal verspielten sie dabei einen großen Vorsprung. Waren es vor einigen Tagen noch 26 Punkte gewesen, reichten dieses Mal 19 Zähler nicht.

James, der geschont wurde, veranstaltete auf der Bank gewohnt viel Theater und sah mit an, wie sich Anthony Davis zwischenzeitlich an der Hand verletzte, wie Shai Gilgeous-Alexander aufdrehte (28 Punkte) und die auswärts vorher noch sieglosen Thunder erstmals jubeln ließ. Es war überhaupt erst der zweite Saisonsieg für OKC - beide Male gegen die Lakers.

Einen Auswärtssieg durften auch die Boston Celtics in Miami feiern. Die defensiv so starken Heat kassierten beim 78:95 erst ihre zweite Saisonniederlage und mussten Platz eins in der Eastern Conference an Philadelphia (109:98 in Detroit) übergeben.

Bei den Celtics hatte Dennis Schröder von der Bank kommend einen großen Einfluss aufs Spiel, der Braunschweiger steuerte 14 Punkte, fünf Rebounds und sechs Assists bei. Nur Jaylen Brown traf im Trikot der Bostoner noch öfter (17 Punkte). Die Celtics (4:5-Bilanz) laufen den eigenen Ansprüchen zwar weiterhin hinterher, der Sieg in Miami war immerhin mal ein erstes Statement.