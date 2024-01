Lainers Feiertag: Comeback über 60 Minuten und ein Assist

In der Schlussphase stellte Borussia Mönchengladbach den Testspiel-Sieg gegen das Team aus Deventer sicher. Wichtiger aber war aus Sicht der Fohlen eine Personalie.

Insgesamt 26 Spieler setzte Trainer Gerado Seoane im Test gegen den niederländischen Erstligisten ein. Frohe Kunde gleich zu Beginn: Stefan Lainer stand nach sechsmonatiger Zwangspause erstmals wieder für die Fohlen in einem echten Belastungstest auf dem Platz.

Im Sommer-Trainingslager am Tegernsee hatte der Österreicher die Diagnose Lymphknoten-Krebs bekommen, musste pausieren, kämpfte sich aber Stück für Stück zurück. Seit November nahm "Stevie" zumindest teilweise wieder am Trainingsbetrieb teil, am Samstagnachmittag auf dem Fohlenplatz war es dann soweit.

Mit ziemlicher Begeisterung empfingen die Gladbacher Fans den Rückkehrer, und der Vorkämpfer ließ sich nicht lumpen: 16. Minute, rechte Seite, Lainer kommt an den Ball, flankt präzise auf Alassane Plea, der köpft zum 1:0 ein.

Als Vorkämpfer höchst respektiert

Lainer also ist zurück, stand 60 Minuten auf dem Platz. Zunächst bleibt aber offen, wie es mit seinen Fitness im Blick auf die Bundesliga bestellt ist. Benötigt würde der Routinier für die rechte Außenbahn, zumal die Youngster Joe Scally und Luca Netz (links) in der ersten Saisonphase sehr viele Spielanteile erhielten und zuletzt ein wenig überspielt wirkten.

Mit seiner Aggressivität im Zweikampf und seiner Routine könnte Lainer helfen, doch natürlich wird er Zeit brauchen, um wieder sein Top- Niveau zu erreichen. Als Vorkämpfer aber ist der Rückkehrer intern höchst respektiert, gerade in einer Mannschaft, in der Führungsspieler dünn gesät sind.

Auch Itakura zurück

Lainers Comeback also machte Trainer Seoane mächtig Freude, zudem kamen auch die zuletzt angeschlagenen Tony Jantschke und Jordan zu einem Teilzeit-Comeback. Die Rückkehr des Stürmers, der zuvor lange gefehlt hatte, stellte den Trainer nicht gerade zufrieden: "Da gibt es einiges aufzuholen, er hat ja schließlich nicht viele Bälle berührt."

Mit am Ball war auch der Mitte der Woche überraschend aus Japan zurückgekehrte Ko Itakura. In Abstimmung mit dem japanischen Verband nahm der Verteidiger an den jüngsten Trainingseinheiten in Mönchengladbach teil und kam auch im Testspiel zum Einsatz.

Nun soll zeitnah entschieden werden, ob Itakura zum Asien Cup abreist, nachdem er bisher nur in der Anfangsphase der Bundesligasaison für seinen Klub zum Einsatz gekommen war. Danach fehlte der Japaner wegen einer Sprunggelenk-Operation. Auch deshalb sehen die Gladbacher Verantwortlichen seine Teilnahme am Asien Cup in Katar natürlich mit gemischten Gefühlen. "Wenn er zu 100 Prozent fit ist, dann geben wir ihn selbstverständlich frei", sagte Seoane.

Der Test gegen die Niederländer bleibt das einzige Vorbereitungsspiel der Fohlen vor dem zweiten Saison-Abschnitt. Der beginnt für die Gladbacher am kommenden Sonntag im Borussia-Park mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart.