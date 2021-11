Lainers Erkenntnis: Der Fuß hält

In der allgemeinen Derby-Enttäuschung auf Gladbacher Seite ging es fast unter: Stefan Lainer feierte beim 1:4 in Köln nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Die für den Österreicher wichtigste Erkenntnis: Mit dem Sprunggelenk ist wieder alles in Ordnung.

Wieder voll im Einsatz: Stefan Lainer (li.), hier im Zweikampf mit Louis Schaub. imago images/Ulrich Hufnagel