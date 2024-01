Lainers Comeback: "Das emotionalste Spiel meiner Karriere"

Die meisten Spieler und Fans von Borussia Mönchengladbach fanden das 1:2 gegen den FC Augsburg sicher eher zum Vergessen. Für Rückkehrer Stevie Lainer war es eine Partie wie keine andere.

Noch vor gut einer Woche hatte Trainer Gerardo Seoane Fragen nach einer raschen Rückkehr von Stefan "Stevie" Lainer in einem Bundesligaspiel abschlägig beschieden. Was ja auch komplett nachvollziehbar war: Natürlich ist Gladbachs Vorkämpfer noch längst nicht bei 100 Prozent. Dass er nun aber schon wieder mitmischen würde, war kaum abzusehen.

Schon bei der Verlesung der Mannschaftsaufstellung am Sonntag im Borussia-Park brandete Riesenjubel auf, weil Lainer erstmals in der laufenden Saison zum Spieltagskader gehörte. Nach 71 Minuten war es dann tatsächlich soweit: Der Österreicher kam für Luca Netz auf das Feld und wurde mit begeistertem Applaus empfangen.

Das waren unfassbare Gefühle, die man nicht in Worte fassen kann. Stefan "Stevie" Lainer

"Ich wusste selbst nicht, ob ich reinkomme oder nicht", erzählte Lainer hinterher. "Aber ich glaube, ich habe im Training einen guten Eindruck hinterlassen." Für ihn sei es "unfassbar, wie viele Menschen in Gedanken bei mir waren. Das wird einem erst so richtig klar, wenn im Stadion plötzlich alle deinen Namen rufen. Insgesamt war es für mich das emotionales Spiel meiner Karriere." In der hat der Routinier natürlich schon eine Menge erlebt, aber diese Gänsehaut-Momente im Borussia-Park wird er garantiert sein Leben lang nicht mehr vergessen. "Das waren unfassbare Gefühle, die man nicht in Worte fassen kann."

Grundsätzlich habe er auch nach der schlimmen Nachricht im Sommer, als er die Diagnose Lymphknotenkrebs bekam, stets zuversichtlich nach vorne geschaut. "Ich habe nie gezweifelt", sagte der 32-Jährige, "ich bin nun mal ein Mensch, der es so hinnimmt, wie es ist. Deshalb habe ich immer nach vorne geschaut und war positiv."

Seoane: "Er ist ein Vorbild für alle als Kämpfernatur"

Das letzte Pflichtspiel zuvor hatte Lainer Ende Mai 2023 bestritten, passenderweise damals ebenfalls gegen den FC Augsburg. Die nächsten Ziele sind natürlich auch schon klar für den kampfstarken Verteidiger, der einer der "aggressive Leader" im Gladbacher Team ist. So langsam will er auch wieder länger auf dem Platz stehen als nur für etwas mehr als 20 Minuten.

"Wir wissen ja alle, dass es noch weitere Schritte braucht, das ist logisch, wenn ein Spieler vier oder fünf Monate nicht im Mannschaftstraining war", sagte Trainer Seoane. "Aber jetzt freuen wir uns erst mal extrem für Stevie, er ist ein Vorbild für alle als Kämpfernatur."