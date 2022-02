Lainer: "Sind noch nicht raus aus dem Abstiegskampf"

Für Trainer Adi Hütter war das 3:2 gegen den FC Augsburg ein "absoluter Befreiungsschlag". Trotzdem wissen die Borussen, dass noch schwierige Wochen vor ihnen liegen.

"Den Fight angenommen": Stefan Lainer. Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Als der Schlusspfiff ertönte und der wichtige Heimsieg unter Dach und Fach war, hallte ein kollektiver Jubelschrei durch den Borussia-Park. Auf dem Rasen wie auf den Rängen herrschte riesengroße Erleichterung im Gladbacher Lager. "In der Situation, in der wir uns befinden, ist das ein absoluter Befreiungsschlag", freute sich Adi Hütter und erklärte, er sehe die Mannschaft "auf einem guten Weg." Denn: "Das Spiel in Bielefeld war ein kleiner Schritt, heute war es ein etwas größerer", befand der VfL-Coach.

Die drei Punkte im Kellerduell lassen die Borussen erst einmal durchatmen. Der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen und dem Relegationsrang 16 ist wieder angewachsen, ein umso wichtigerer Umstand, da die Fohlen am Sonntag das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund vor der Brust haben. Der Sieg gegen den FCA war nach den vergangenen Wochen mit vielen enttäuschenden Resultaten und Turbulenzen rund um den Abschied von Max Eberl Pflicht - und die Spieler lieferten. "Die Mannschaft hat dem Druck standgehalten", lobte Hütter. "Uns allen ist eine Last von den Schultern gefallen."

Dass trotz der erkennbaren Fortschritte im Spiel noch ein schwieriger Weg vor den Borussen liegt, machte auch der Samstag wieder deutlich. Die Anfälligkeit in der Defensive bleibt ein gravierendes Problem. Aber auch die Verunsicherung zeigte sich in vielen Situationen, speziell in der Anfangsphase. Ein Team mit mehr Stabilität hätte sich nach den beiden Zwei-Tore-Führungen eine Zitterpartie erspart. Doch das ganze Gebilde auf dem Platz bleibt ziemlich fragil. "Man sieht, dass das Konstrukt noch ein bisschen wackelig ist", sagte Hütter, "wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen."

Ähnlich beurteilte Stefan Lainer die Lage. "Wir sind auch nach diesem Sieg noch nicht raus aus dem Abstiegskampf", sagte der Rechtsverteidiger. "Aber wir haben den Fight angenommen. Ich glaube, wir zeigen, dass wir es immer besser umsetzen und auf dem Platz jeder für den anderen läuft und kämpft. Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder in die Erfolgsspur finden."