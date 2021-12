Lainer: Rein, raus - und gleich wieder rein?

Stefan Lainer ist ein Typ, den nichts so schnell umhaut. Auf Erfahrungen wie am Sonntag kann aber auch der Österreicher verzichten. Ob er nach dem missglückten Startelf-Comeback direkt wieder ran darf?

Als Lainer am Sonntag den Platz verließ, war das Spiel längst gelaufen. Besonders bitter machte den Moment der Auswechslung die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt erst die 29. Spielminute angebrochen war - und der SC Freiburg schon mit 5:0 in Führung lag. Ein komplett missglücktes Startelf-Comeback des Rechtsverteidigers, der zusammen mit Alassane Plea das Feld räumen musste. Wobei sich bis auf Torhüter Yann Sommer auch jeder andere Borusse um einen frühen Feierabend beworben hatte und Trainer Adi Hütter nach dem Schlusspfiff richtigerweise feststellte: "Es hätte jeden treffen können. Das hatte explizit mit den beiden Spielern nichts zu tun. Ich hätte jeden austauschen können."

Einsatz gegen Freiburg kam für Lainer offenkundig zu früh

Dennoch zeigte sich in der knappen halben Stunde, dass Lainer noch erheblichen Rückstand nach seinem Knöchelbruch aufweist. Unabhängig davon, dass die Freiburger die ersten beiden Treffer über seine rechte Abwehrseite einleiteten, kam der Startelfeinsatz gegen Freiburg offenkundig zu früh. Was durchaus erklärbar ist: Über drei Monate war Lainer, der sich am 21. August beim 0:4 in Leverkusen so schwer am Sprunggelenk verletzt hatte, raus. Vor Freiburg hatte der Abwehrspieler nur bei seinem Kurzeinsatz in Köln (Einwechslung in der 81. Spielminute) etwas Wettkampfpraxis sammeln können.

Rein, raus - und direkt wieder rein? Auch bei Lainer dürfte Hütter in den kommenden Trainingstagen genau hinschauen und prüfen, ob er ihn am Samstag in Leipzig erneut von Beginn an aufs Feld schickt. Alternativ könnte Patrick Herrmann die Position übernehmen oder Joe Scally von der linken Seite hinüberwechseln. Andererseits muss Hütter auch zusehen, dass der Nationalspieler so schnell wie möglich Spielpraxis sammelt und seinen Rhythmus findet. Ein Lainer in Top-Verfassung ist für die Fohlenelf immer eine Verstärkung.