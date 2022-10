Lainer fehlt mit Corona - Mini-Hoffnung bei Hofmann

Vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) herrschen weiter große Personalsorgen bei Borussia Mönchengladbach. Daniel Farke spricht über den Stand bei Stefan Lainer, Jonas Hofmann und Yann Sommer.

Am Mittwochnachmittag startete im Borussia-Park die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Union Berlin. Es ging recht überschaubar zu auf dem Trainingsplatz. Gerade einmal 18 Feldspieler konnte Cheftrainer Daniel Farke auf dem Platz um sich versammeln, mehr standen ihm bei der rund 90-minütigen Einheit nicht zur Verfügung.

Lainer: Erst krank, dann Corona-infiziert

Auch die Hoffnung auf eine Rückkehr von Stefan Lainer zerschlugen sich: Der Österreicher fällt nach einem positiven Corona-Test bis auf Weiteres aus. Schon bei der 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte Lainer aufgrund einer Erkrankung im Gladbacher Kader gefehlt. "Stevie hatte am Wochenende einen Magen-Darm-Infekt, jetzt einen positiven Corona-Test. Seine CT-Werte sind auch noch ziemlich niedrig, daher wird es für das Spiel am Sonntag sicher sehr eng", erklärte Farke nach dem Training.

Inklusive Lainer drohen den Fohlen damit insgesamt sieben Ausfälle für das Union-Spiel. Neben den Langzeitverletzten Florian Neuhaus (Teilriss des hinteren Kreuzbandes), Ko Itakura (Teilriss des Innenbandes im Knie) und Hannes Wolf (Labrumabriss im Schultergelenk) fehlt definitiv auch Kouadio "Manu" Koné. Der Mittelfeldspieler ist zwar gesund, sah gegen Frankfurt aber die fünfte Verwarnung und sitzt am Sonntag seine Gelbsperre ab.

Hofmanns Chancen schwinden

Bei Torhüter Yann Sommer (Bänderriss mit Kapselrissbeteiligung im Sprunggelenk) und Jonas Hofmann (Schultereckgelenksprengung), die sich beim DFB-Pokal-Aus in Darmstadt verletzten, sieht es in Sachen zeitnahes Comeback auch nicht allzu gut aus. Eine Fünkchen Hoffnung besteht laut Farke aber noch.

Die Zeit bis zum Union-Spiel wird eng: Gladbachs Jonas Hofmann (re.). IMAGO/Sven Simon

Hofman absolvierte am gestrigen Dienstag eine Laufeinheit. "Dass Jonas schon wieder laufen konnte, ist ein gutes Signal. Heute war er nicht mit auf dem Platz. Mit jedem Tag, der verstreicht, wird die Hoffnung, dass er schon ein Thema für Sonntag wird, unwahrscheinlicher. Falls aber irgendwie die Chance besteht, ihn in den Kader zu nehmen, würden wir das natürlich tun", sagte Farke.

"Gutes Zeichen": Sommers Sprunggelenk geschwollen

Noch vorsichtiger äußerte sich der Cheftrainer in Bezug auf Sommer. "Sein Sprunggelenk ist noch angeschwollen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil es bedeutet, dass die Heilung ganz gut läuft. Auch das kann möglicherweise schnell abklingen, aber Stand heute ist da eher keine Chance für das Spiel in Berlin", so Farke.