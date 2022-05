Laimers Augsburg-Erfahrung: "… und auf einmal schreien die alle"

Am Tag nach dem 4:0 gegen den FC Augsburg feierte Konrad Laimer (24) seine Podcast-Premiere. Erfrischend offen und ehrlich sprach der Österreicher über vielfältige Themen.

Konrad Laimer ist in der neuen Folge des Podcasts "kicker meets DAZN" wahrlich nicht anzumerken, dass er noch nie in einem solchen zu Gast war. Ohne Berührungsängste gibt der Österreicher, dessen Vater und Opa ebenfalls Konrad heißen, offen Einblick in sein Seelenleben.

Laimer berichtet vom "kleinen Tief nach einer sehr erfolgreichen Rückrunde", mit dem 4:0 gegen Augsburg am Sonntag hätte RB ein "Zeichen gesetzt" - zur richtigen Zeit. Also vor dem Saisonfinale in Bielefeld am Samstag und dem DFB-Pokalfinale eine Woche später gegen den SC Freiburg.

Gerade erst hatte Leipzig das schmerzhafte Halbfinal-Aus in der Europa League verarbeiten müssen. "Wenn du so knapp an so etwas Großem dran bist, dann tut das einfach weh", gesteht Laimer, der die 1:3-Niederlage in Glasgow als "nicht notwendig" einstuft. Seiner Meinung nach sei es "an der Zeit, aus solchen Spielen zu lernen". Ein gewisser Teil der Mannschaft habe schließlich schon genügend prägende Pleiten in der jüngeren Vergangenheit miterlebt. "Der Schritt muss endlich mal gemacht werden."

Stimmungstechnisch sei der Auftritt im Ibrox Stadium fraglos "ein prägendes Erlebnis" gewesen und "das Beste, was ich erlebt habe". Leipzig stehe durch das Halbfinal-Aus aber weiter vor dem Schritt "von einer sehr guten Mannschaft zu einer, die Titel gewinnt". Das bevorstehende Endspiel im DFB-Pokal gegen Freiburg stellt die nächste Bewährungsprobe dar.

Gregoritsch klärt seinen Landsmann auf

Selbstvertrauen für die beiden letzten Saisonspiele tankte Leipzig im relativ einseitigen Heimspiel gegen Augsburg. Wenige Augenblicke vor Anpfiff sei es im Spielertunnel aber zu einer kuriosen Situation gekommen, weil das 2:2 der Stuttgarter in München dem FCA den Klassenerhalt gesichert hatte: "Das war ganz lustig. Bei uns im Tunnel sind zwei Fernseher und da ist sogar das Spiel gelaufen - und auf einmal schreien die alle. Ich dachte kurz: Ist das die Einstimmung, dass wir jetzt rausgehen?" Landsmann Michael Gregoritsch habe Laimer aber schnell aufgeklärt.

KMD #130 - Konrad Laimer Der begehrteste Spieler der Bundesliga ist zu Gast im einflussreichsten Fußball-Podcast Deutschlands! Superlative, so weit das Auge reicht! Alex und Benni besuchen Konrad Laimer im Trainingszentrum von RB Leipzig und sprechen mit dem Österreicher über die wechselhafte Saison der Sachsen, seine ganz besondere Position auf dem Feld, die aktuellen Gerüchte um einen Wechsel im Sommer (Bayern? Dortmund? Liverpool?) und Eigenheiten des europäischen Stadionpublikums von Glasgow bis Istanbul. Außerdem wird natürlich der vorletzte Bundesliga-Spieltag analysiert und der Aufstieg des glorreichen FC Schalke gebührend zelebriert. Lauscher auf und hereinspaziert zur gigantischsten Podcast-Ausgabe, die ihr in dieser Woche hören werdet! KMD #129 - Mario Götze 02.05.2022 KMD #128 - Bo Svensson 25.04.2022 KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III 18.04.2022 KMD #126 - Robin Knoche 11.04.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Insgesamt blickt Laimer auf eine nicht immer leichte Saison zurück, gerade in der ersten Halbserie fand sich der 20-malige österreichische A-Nationalspieler (zwei Tore) für ihn überraschend auf der Bank wieder. "Ich habe lustigerweise in der Hinrunde alle sechs Champions-League-Spiele von Anfang an gespielt, in der Bundesliga gefühlt kein einziges", denkt der Mittelfeld-Antreiber zurück. "Das war eine eigenartige Situation."

Laimer aber ging auf seine ganz eigene Art und Weise mit der Situation um, machte sich mit bärenstarken Leistungen wieder unverzichtbar für Trainer Domenico Tedesco. Sein bestes Saisonspiel machte Laimer fraglos beim 4:1 in Dortmund, als er zwei Tore erzielte und ein weiteres auflegte (kicker-Note 1,0). Zum ersten Mal in dieser Saison schaffte er es in die kicker-Elf des Tages und wurde prompt auch zum Spieler des Tages gewählt.

Was Laimer über das Erlebnis in Glasgow, den österreichischen Fan an sich, die Vorteile einer "normalen" Woche, den "leichteren" Impact von Offensivspielern, Ralf Rangnick und die Frage, die "man sich fast jeden Sommer stellen sollte", sagt, hören Sie in der neuen Folge "kicker meets DAZN".