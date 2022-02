Laimer: "Wir dachten, dass sie mehr mitspielen"

Das Abwehrbollwerk von Real Sociedad San Sebastian machte RB Leipzig beim 2:2 im Hinspiel des K.-o.-Runden-Playoffs schwer zu schaffen. Auf die Defensivtaktik der Basken muss sich der Bundesligist wohl auch im Rückspiel einstellen.

Am Ende dieses 2:2 gegen Real Sociedad San Sebastian überwog bei RB Leipzig die Erleichterung, nach zweimaligem Rückstand immerhin noch ein Unentschieden erzielt zu haben. Und die Hoffnung, dass die Abschaffung der Auswärtstorregel im Rückspiel in die Karten spielen könnte. "Es ist alles offen. Ohne die Auswärtstorregel muss Real Sociedad zuhause Fußball spielen und ein bisschen offener agieren. Ein 0:0 reicht ihnen nicht", sagte Kapitän Peter Gulacsi, "im Rückspiel müssen sie sich öffnen und aktiver werden."

Ob die Prophezeiung des Leipziger Torhüters tatsächlich im Rückspiel am kommenden Donnerstag eintritt, darf allerdings beim Blick auf die bisherigen Heimspiele des Tabellensechsten der spanischen Meisterschaft bezweifelt werden. In den bislang zwölf Liga-Heimspielen erzielten die Basken gerade mal neun Tore, nur Schlusslicht FC Cadiz war vor eigenem Publikum mit acht Treffern noch sparsamer. Und noch alarmierender für RB: Nur zwei Heimspiele, gegen Real Madrid und den FC Villareal, verlor San Sebastian im laufenden Liga-Betrieb. Die Leipziger werden sich also auch im Rückspiel darauf einstellen müssen, dass sie auf einen in erster Linie auf Sicherung des eigenen Tores bedachten Gegner treffen.

Wir hatten gefühlt 95 Prozent Ballbesitz, und die standen mit elf Mann um den eigenen Strafraum. Da ist es sehr schwer, Lösungen zu finden. konrad Laimer

In der Leipziger Arena, in der mit 21.113 Zuschauern die Maximal-Kapazität von 25.000 Besuchern nicht erreicht wurde, taten sich die Sachsen extrem schwer, den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. "Wir hatten gefühlt 95 Prozent Ballbesitz, und die standen mit elf Mann um den eigenen Strafraum. Da ist es sehr schwer, Lösungen zu finden", sagte Mittelfeldspieler Konrad Laimer. "wir dachten, dass sie mehr mitspielen und nicht nur da hinten stehen wollen." Auch Trainer Domenico Tedesco zeigte sich überrascht von der Herangehensweise des Gegners, der sich bei Leipziger Ballbesitz in einem 5-4-1-Bollwerk verschanzte: "Wir wussten, dass sie tief verteidigen, allerdings nicht so tief."

San Sebastian effizient

Am Ende standen für Leipzig 20:3-Torschüsse zu Buche. Dass San Sebastian die seltenen Vorstöße zur zweimaligen Führung nutzen konnte, spricht indes nicht fürs Leipziger Abwehrverhalten. Tedesco hatte sich entschieden, für den erkälteten Abwehrchef Willi Orban den Mittelfeldspieler Tyler Adams ins Zentrum der Dreierkette zu beordern. Eine Maßnahme, die nicht aufging und vom Trainer in der Halbzeitpause korrigiert wurde. Ohnehin kam mit Tedescos Einwechslungen viel neuer Schwung in das Leipziger Spiel, das in der ersten Halbzeit viel zu langsam und zu statisch war. Der mit Beginn des zweiten Durchgangs gebrachte Benjamin Henrichs sorgte für Belebung auf der rechten Seite, die im weiteren Spielverlauf eingewechselten Dominik Szoboszlai und Emil Forsberg sorgten für das halbwegs versöhnliche Ende. Der Ungar holte den Strafstoß heraus, den der Schwede zum 2:2 verwandelte.

Silva lässt diesmal Forsberg den Vortritt

Vor der Vollstreckung des Elfmeters ging im RB-Lager erneut ein Streit um die Ausführung voraus. Sowohl Forsberg als auch André Silva standen, jeweils mit einem Ball in der Hand, zur Ausführung bereit. Am Ende setzte sich Forsberg durch - und vollstreckte souverän. André Silva hatte bereits am vergangenen Freitag im Ligaspiel gegen Köln (3:1) mit Christopher Nkunku um die Austragung eines Freistoßes gestritten: Nkunku setzte sich durch und verwandelte zur 1:0-Führung.

