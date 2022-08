Laimer: "Wichtig ist, dass unsere Saison nun zu laufen beginnt"

Es ist geschafft: RB Leipzig hat den ersten Dreier in der neuen Saison eingefahren. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg zeigten sich Marcel Halstenberg und Konrad Laimer zufrieden - mehr oder minder.

Halstenberg, der nach der Auswechslung des Gelb-Rot-gefährdeten Benjamin Henrichs noch vor der Pause auf der ungewohnten rechten Abwehrseite verteidigt hatte, zog nach dem Sieg gegen die Wölfe den Vergleich zu den Spielen zuvor: "Da haben wir auch viele Chancen gehabt und die Tore nicht gemacht - und hinten sind wir zu löchrig gewesen. Heute aber haben wir einiges wegverteidigt und auch einen guten Torwart gehabt - dann gewinnt man auch 2:0. Man ist zufrieden heute", meinte der Nationalspieler.

Blaswich pariert zweimal klasse

Sein Resümee trifft in großen Teilen zu. RB nutzte gleich seine erste Chance, die VfL-Verteidiger Maxence Lacroix per Handspiel eröffnet hatte: Christopher Nkunku zeigte sich vom Punkt eiskalt (5.). In Durchgang zwei offenbarten sich jedoch erneut Defensivschwächen, die Niedersachsen kamen zu guten Chancen. Keeper Janis Blaswich zeigte sich als starker Vertreter des angeschlagenen Peter Gulacsi und verhinderte mit zwei Glanztaten den Ausgleich (50., 60.).

Wir hätten uns das Leben einfacher machen können, indem wir den Deckel früher draufmachen. Konrad Laimer

Das Fazit von Kollege Laimer fiel etwas kritischer aus. "Wir hätten uns das Leben einfacher machen können, indem wir den Deckel früher draufmachen. Wir hatten viele Chancen und haben teilweise schlampig zu Ende gespielt." Erst in der Schlussminute stellte Nkunku den Sieg endgültig sicher. Aber, Schwamm drüber: "Grundsätzlich wichtig ist, dass unsere Saison nun zu laufen beginnt - jetzt sollte es nach dem ersten Dreier die nächste Woche so weiter gehen", forderte der Mittelfeldabräumer.

Laimers klare Ansage

Nächste Woche geht's am Samstag (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt weiter, das ist auch nach dem Ende der Transferperiode. Auch dort wird der Österreicher das Trikot der Leipziger tragen, wie er gegenüber Sky bestätigte. Die Frage, ob ein Wechsel zum FC Bayern vom Tisch sei, beantwortete Laimer kurz und bündig mit "ja".

