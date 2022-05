Laimer: "Wenn wir da rausgehen, wird die Hütte brennen"

An diesem Donnerstag steht für RB Leipzig wohl eine der bedeutendsten Partien der Klubgeschichte an: das Halbfinal-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Sachsen haben die große Chance, das Finale des Wettbewerbs am 18. Mai im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla zu erreichen und um den ersten Titel der Vereinshistorie zu spielen.

Seit dem vergangenen Donnerstag - dem 1:0-Erfolg im Hinspiel in Leipzig - sind die Chancen auf das Endspiel zumindest nicht schlechter geworden. Allerdings erachten Spieler und Verantwortliche den Vorteil für RB zwar als vorhanden, aber noch nicht als entscheidend. "Die Ausgangssituation ist so, dass wir 1:0 führen, aber wir brauchen in Glasgow Tore", sagte Trainer Domenico Tedesco bei der Spieltags-Pressekonferenz am späten Mittwochnachmittag. Neben dem Hinspiel-Ergebnis nährt den Optimismus des RB-Trainers auch der Umstand, dass die Leipziger in bisher absolvierten K.o.-Runden der Europa League ihre Auswärtsspiele bei Real Sociedad San Sebastian (3:1) sowie bei Atalanta Bergamo (2:0) jeweils gewonnen haben. "Die Auswärtsspiele waren richtig gut", betonte Tedesco, "für solche Auswärtsspiele brauchst du gute Spieler und mannschaftliche Geschlossenheit."

Offensivere Rangers bieten Leipzig mehr Freiheiten

Dass seine Mannschaft im Ibrox Park wohl nicht mehr mit einem vorwiegend und massiert verteidigenden Kontrahenten rechnen muss, davon geht der 36-Jährige aus. "Die Rangers sind zwei unterschiedliche Mannschaften daheim und auswärts", sagte er, "sie werden offensiver spielen." Außerdem rechnet Tedesco damit, dass in den im Hinspiel angeschlagenen Aaron Ramsey (Mittelfeld) und Kemar Roofe (Sturm) zwei Leistungsträger des schottischen Meisters am Donnerstag wieder einsatzfähig sein werden. Eine vermeintlich offensivere Rangers-Mannschaft bietet allerdings auch den Leipzigern mehr Freiheiten, als das noch im Hinspiel der Fall war. Und das erachtet Tedesco durchaus als Vorteil für sein Team, weil: "Wenn wir Räume haben, sind wir natürlich schon gefährlich."

Dass RB am Montag bei Borussia Mönchengladbach mit dem 1:3 die zweite Bundesliga-Niederlage nacheinander hinnehmen musste, hat alle im Klub enttäuscht. "Aber ich kann Ihnen versichern, dass das Thema abgehakt ist", fügte er an. Geht es nach ihm und auch nach Mittelfeldakteur Konrad Laimer, dann sollen Bedeutung der Partie sowie Kulisse die RB-Profis eher beflügeln. "Wir spielen ein Europa-League -Halbfinale, das sollten wir auch genießen", sagte etwa Laimer, "wenn wir da rausgehen, wird die Hütte brennen, aber wir werden auch brennen. Für solche Art Spiele sind wir alle Fußballer geworden."

Verzichten müssen die Leipziger im Ibrox Park nach wie vor auf Amadou Haidara. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich nach überstandener Knieverletzung im Aufbautraining und könnte im Ligaspiel am Sonntagabend gegen den FC Augsburg (19.30Uhr, LIVE! bei kicker) wieder im Kader stehen.