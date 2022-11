Laimer und der FC Bayern: "Entschieden ist nichts"

Ist sich Konrad Laimer mit dem FC Bayern über einen Wechsel 2023 einig? Im kicker-Interview dementiert der Mittelfeldmann von RB Leipzig, hält sich aber alles offen.

Als Konrad Laimer (25) wieder "richtig Bock auf Fußball und Bundesliga-Alltag" hatte, kam ihm die WM dazwischen. Als "doppelt bitter" stuft der österreichische Nationalspieler den ungewöhnlichen Termin des Turniers für sich persönlich im kicker-Interview (Montagausgabe) ein: Kurz vor der langen Bundesliga-Winterpause hatte er seinen Syndesmoseriss endlich auskuriert.

"Mir geht es gut. Die Verletzung habe ich abgehakt, die Heilung ist gut verlaufen, ich spüre gar nichts mehr", berichtet Laimer, der zuletzt auch in einem Testspiel traf. "Ich bin jetzt seit gut zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining und habe dabei das eine oder andere Mal etwas mehr geschnauft als sonst. Aber das muss so sein. Jetzt bin ich wieder voll dabei und will mein Level von vor der Verletzung noch ein wenig steigern."

Verlängerung ausgeschlossen? "Es gibt zumindest keine Gespräche darüber"

Für die restliche Saison, die für die drittplatzierten Leipziger am 29. Januar mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern weitergeht, hat Laimer noch große Pläne. "Bayern hat sechs Punkte Vorsprung. Aber wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner gewinnen können. Wenn wir den Anfang der Runde nicht wie im Sommer verschlafen, ist noch eine Menge möglich."

Und danach? Laimer war im vergangenen Sommer wochenlang mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht worden, und auch jetzt heißt es bereits, er sei mit dem Rekordmeister über einen ablösefreien Transfer 2023 einig. "Entschieden ist nichts und ausgeschlossen auch nichts", sagt Laimer im kicker dazu. Eine Verlängerung bei RB erscheint gleichwohl unwahrscheinlich. "Es gibt zumindest im Moment keine Gespräche darüber."

Generell sagt Laimer zu seiner Zukunft: "Ich bin ein offener Typ, der zusieht, dass er seine Komfortzone auch mal verlässt. Ich möchte immer mein Leistungslimit erweitern und das Beste aus allem rausholen. Aber ich habe mir keinen Karriereplan zurechtgelegt, der mir sagt: Dann und dann muss dieser oder jener Schritt erfolgen."

Wie Laimer die WM verfolgt, die Aufregung im Sommer erlebte und was er zur Konkurrenzsituation im defensiven Mittelfeld bei RB sagt, lesen Sie in der kicker-Montagausgabe - hier auch als eMagazine.