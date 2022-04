Laimer und das Scheunentor: "Dann redet der Trainer netter über mich"

Wenn Spielern regelmäßig auch aus besten Lagen kein Treffer gelingen mag, fällt im Fußball oft der Spruch: "Der trifft nicht mal das leere Scheunentor." Derart ist auch Konrad Laimer aufgezogen worden - bis jetzt.

102 Bundesliga-Spiele für RB Leipzig, nur sieben Tore. 17 Champions-League-Einsätze, nur ein Treffer. Bei all seinen Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß hatte man sich in der Vergangenheit durchaus gefragt, warum Konrad Laimer vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit vermissen lässt.

Das hatte auch der erst seit November als Jesse-Marsch-Nachfolger installierte Domenico Tedesco schnell auf dem Schirm gehabt, wie der RB-Coach am Samstagabend nach dem wichtigen 4:1-Erfolg in Dortmund eingestand. "Ich nehme ihn manchmal auf den Arm, da er, wenn er schießt, alles trifft außer das Tor", so der frühere Schalker Trainer bei "Sky".

Doch zuletzt schon beim 6:1 in Fürth hatte der 2017 von RB Salzburg nach Sachsen gekommene Österreicher mit einem lässigen Heber gezeigt, dass er das Toreschießen auch im Blut hat. Sein Doppelpack beim BVB, als er anfangs beim 1:0 ebenfalls via frechem Chip über Torwart Gregor Kobel geglänzt hatte, bestätigte diese Weiterentwicklung nun.

"Meine Abschlussstärke habe ich neu entdeckt"

Für Tedesco war das "einfach stark". Der erst 24-jährige Dauerläufer, Arbeiter und Ballverteiler habe zwar auch unabhängig seines Doppelpacks "ein riesiges Spiel gemacht", dennoch freue sich sein Trainer natürlich explizit auch über die beiden Tore.

Laimer schien zufrieden: "Meine Abschlussstärke habe ich neu entdeckt. Ich würde gerne daran ansetzen, was ich in den vergangenen Spielen bei RB gezeigt habe. Wenn ich dann noch hin und wieder ein Tor erziele, redet der Trainer beim nächsten Mal netter über mich."