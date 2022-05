Laimer offen für Wechsel: "Die Frage sollte man sich jeden Sommer stellen"

Konrad Laimer (24) soll im Visier mehrerer Topklubs stehen. In der neuen Folge "kicker meets DAZN" schließt der Österreicher einen Wechsel noch in diesem Sommer nicht aus.

"Die Frage sollte man sich jeden Sommer stellen, was für einen persönlich der nächste Schritt ist", sagte der Österreicher am Montag im Podcast. "Ich bin ein Typ, der sehr ehrgeizig ist, der irgendwann mal um alles spielen will."

Mit RB hatte Laimer zuletzt das Europa-League-Finale verpasst, den DFB-Pokal kann der Österreicher im Finale gegen den SC Freiburg noch gewinnen. Es wäre sein erster Titel seit dem Double mit Salzburg in Österreich 2017.

Folgt dann der Abgang? Der FC Bayern hat Interesse am österreichischen Nationalspieler, angeblich soll der Mittelfeldspieler auch in der Premier League begehrt sein.

KMD #130 - Konrad Laimer Der begehrteste Spieler der Bundesliga ist zu Gast im einflussreichsten Fußball-Podcast Deutschlands! Superlative, so weit das Auge reicht! Alex und Benni besuchen Konrad Laimer im Trainingszentrum von RB Leipzig und sprechen mit dem Österreicher über die wechselhafte Saison der Sachsen, seine ganz besondere Position auf dem Feld, die aktuellen Gerüchte um einen Wechsel im Sommer (Bayern? Dortmund? Liverpool?) und Eigenheiten des europäischen Stadionpublikums von Glasgow bis Istanbul. Außerdem wird natürlich der vorletzte Bundesliga-Spieltag analysiert und der Aufstieg des glorreichen FC Schalke gebührend zelebriert. Lauscher auf und hereinspaziert zur gigantischsten Podcast-Ausgabe, die ihr in dieser Woche hören werdet! KMD #129 - Mario Götze 02.05.2022 KMD #128 - Bo Svensson 25.04.2022 KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III 18.04.2022 KMD #126 - Robin Knoche 11.04.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Eine Entscheidung soll in jedem Fall erst nach Ende der Saison fallen. "Es ist wichtig, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, weil es keinen Sinn hat, sich Gedanken über was anderes zu machen, wenn du hier noch nicht fertig bist", sagte Laimer weiter. Es gebe "keinen Stress, schnell etwas zu entscheiden".

Was Laimer über das Erlebnis in Glasgow, den österreichischen Fan in sich, die Vorteile einer "normalen" Woche, den "leichteren" Impact von Offensivspielern und Ralf Rangnick sagt, hören Sie in der neuen Folge "kicker meets DAZN".