Laimer, das Schweizer Taschenmesser

Bei den Neuzugängen des FC Bayern strahlt das Scheinwerferlicht auf Top-Stürmer Harry Kane. Dass es sich im Schatten gut leben lässt, zeigt der ablösefrei von RB Leipzig verpflichtete Konrad Laimer.

Viertes Tor im vierten Ligaspiel für den FC Bayern: Keinem Star gelangen mehr Treffer in den ersten vier Bundesligapartien für den Rekordmeister als Harry Kane. Der 30-jährige Engländer stand auch beim 2:2 gegen Leverkusen im Rampenlicht. Die Frage, welchen fünf anderen Spielern in der ruhmreichen Historie der Münchner ebenfalls vier Tore in ihren vier ersten Ligaspielen für den FCB gelangen, wäre eine für jedes Quiz unter Fußball-Nerds. Hätten Sie's gewusst? Die Antwort: Mit Jürgen Wegmann, Rainer Ohlhauser, Gerd Müller, José Paolo Guerrero und Miroslav Klose steht Kane nun in einer Reihe.

Konrad Laimer hat der FC Bayern nicht fürs Toreschießen verpflichtet. Den 26-Jährigen kennzeichnen andere Eigenschaften aus. Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, ein Arbeiter auf dem Platz. Und als Österreicher so wertvoll wie ein Schweizer Taschenmesser, das über viele Funktionen verfügt und in vielen Alltagssituationen hilft. Laimer spielte schon in der Doppelsechs, seit der zweiten Halbzeit beim 2:1-Sieg in Mönchengladbach Rechtsverteidiger und das besser als Noussair Mazraoui, der Spezialist auf dieser Position.

Als Trainer Thomas Tuchel nach einer Stunde gegen Leverkusen Joshua Kimmich auswechselte und auf einen Sechser und zwei Achter umstellte, rückte Laimer nach innen und wurde zur "Holding Six", wie Tuchel das nennt und den er sich im Transfersommer so sehr gewünscht und nicht bekommen hatte. Auch das löste Laimer ordentlich. "Er hat es wieder richtig gut gemacht, auch später im Mittelfeld und gibt der Mannschaft richtige Energie und Aggressivität, was ihr sehr guttut", lobte Sportdirektor Christoph Freund, der Laimer noch aus gemeinsamen Zeiten bei RB Salzburg kennt. "Er ist ein richtiger Fighter. Ich glaube, er wird uns noch viel Freude bereiten", fügte Freund an.

Kein Wunder, dass Laimer auch zum Auftakt in die Champions League am Mittwochabend gegen Manchester United gesetzt sein dürfte, vermutlich erneut rechts hinten. Die Tore zum ersten Sieg sollen Kane und die weiteren Offensivstars schießen. Dass Laimer auch das kann, bewies er mit einem feinen Treffer im Test gegen die AS Monaco kurz vor dem Saisonstart.