Laimer: "Das ist einfach Madrid und das ist deren große Stärke"

Die Bayern erleben ihre erste titellose Saison seit 2011/12. Höchst bitter ist das auch für ÖFB-Legionär Konrad Laimer, der erst im Sommer bei den Münchnern anheuerte. So schmerzhaft die Pleite für den 26-Jährigen auch ist, zollt er den Madrilenen für ihren unbändigen Siegeswillen auch Respekt.

Groß waren die Erwartungen bei Konrad Laimer bei seiner Ankunft beim FC Bayern im Juni vergangenen Jahres. Es war eine starke erste Saison für ihn persönlich. Thomas Müller sprach unlängst von einem "Konni-Laimer-Feeling", welches das ganze Team beflügeln würde. Doch am Ende sprang für die Bayern und Laimer kein Titel heraus. Das steht nach dem CL-Aus in Madrid fest.

So groß die Enttäuschung beim ÖFB-Legionär nach der Begegnung auch war, zollte er Real dennoch großen Respekt. "Dass die auch große individuelle Qualität haben und dass die immer wollen, hat man gesehen. Am Ende kommt so etwas nur, wenn man unbedingt gewinnen will. Das kommt nicht von irgendwoher, das ist einfach Madrid und das ist deren große Stärke", sagte Laimer zu ServusTV.

Scheiße! Mehr weiß ich nicht, was ich sagen soll. Konrad Laimer nach dem CL-Aus gegen Real Madrid

Dennoch saß der Frust auch tief. Keine Meisterschaft, kein Pokal und nun auch keine Champions League. Laimer fehlten am Ende die Worte: "Man weiß, was Real Madrid kann. Man weiß und hat es schon oftmals gesehen, dass die am Ende Tore schießen können. Das haben wir heute am eigenen Leib erfahren. Details entscheiden. Am Ende kriegst du zwei Tore ganz am Schluss und verlierst. Scheiße! Mehr weiß ich nicht, was ich sagen soll."

Zu Ende ist Laimers erste Spielzeit bei den Bayern damit aber noch nicht. In der Bundesliga hat die Elf von Thomas Tuchel nicht nur bloß zwei Spiele zu bestreiten, sondern wird dabei auch alles daran setzen, Rang zwei zu verteidigen. Im Fernduell mit dem VfB Stuttgart treffen Laimer und Co. am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den VfL Wolfsburg.

