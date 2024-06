Laidounis Zukunft bei Union ungewiss

An sein starkes erstes halbe Jahr in Köpenick konnte Aissa Laidouni in seiner ersten vollständigen Bundesliga-Saison nicht anknüpfen. Bei 13 seiner 23 Einsätze wurde der Tunesier nur eingewechselt. Da ein Überangebot im Mittelfeld herrscht, ist die Zukunft Laidounis ungewiss.