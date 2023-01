Lahoz bricht eigenen Karten-Rekord - Xavi: "Er hat sie ohne Sinn verteilt"

Der FC Barcelona hat die Tabellenführung in La Liga trotz eines teils chaotischen Stadtderbys über den Jahreswechsel gerettet. Gesprochen wurde nach dem 1:1 vordergründig über den Referee - dem Xavi aber nicht die Schuld für das Remis geben wollte.

Denkwürdiger Nachmittag: Referee Antonio Mateu Lahoz warf mit Karten in Barcelona nur so um sich. imago images (3)

Viele hatten erwartet, dass sich Robert Lewandowski in seinem ersten La-Liga-Stadtderby zum Hauptdarsteller aufschwingen würde. Der polnische Top-Torjäger Barcelonas hatte doch spielen dürfen, die Drei-Spiele-Sperre war vorerst ausgesetzt worden. Doch wie seine Kollegen ließ "Lewy" viele Möglichkeiten aus. Der Protagonist der Partie hatte den Ball gar nicht am Fuß: Referee Antonio Mateu Lahoz.

Der 45-jährige Spanier verteilte beim 1:1 am Samstagnachmittag insgesamt 18 (!) Karten - 16 Gelbe und zwei Rote in Folge einer zweiten Verwarnung. Alleine elf Karten zückte Lahoz nach dem Espanyol-Ausgleich in der 73. Minute, Joselu hatte einen strittigen Elfmeter frech in die Mitte verwandelt. Nur eine einzige der acht Gelben für Barça zeigte Lahoz wegen eines Fouls.

Die Leistung des häufig zur Selbstdarstellung neigenden Unparteiischen erinnerte schwer an die denkwürdige Partie bei der vergangenen Winter-WM: Im dramatischen Viertelfinale zwischen dem späteren Weltmeister Argentinien und den Niederlanden hatte Lahoz auch schon mit Karten um sich geworfen. Noch nie zuvor hatte ein WM-Spiel so viele Gelbe gesehen - nicht einmal die "Schlacht von Nürnberg".

Am Samstag jedenfalls brach Lahoz seinen persönlichen La-Liga-"Rekord" deutlich: Beim 1:1 zwischen Sevilla und Atletico im Januar 2019 hatte er einst zwölf Karten gezückt. "Das Unentschieden ist unsere Schuld", stellte Barcelonas Cheftrainer Xavi nach Schlusspfiff klar: "Ich werfe Mateu gar nichts vor." Vor allem mit mangelnder Effizienz habe sich sein Team das Leben selbst scher gemacht.

"Wenn du nicht effizient genug bist, können solche Sachen passieren. Wir haben heute zwei Punkte verloren", haderte Xavi, der mit seiner Mannschaft zumindest die Tabellenführung in La Liga über den Jahreswechsel behauptete. Ganz fertig mit Lahoz war Xavi deswegen aber nicht. "Er ist ein Schiedsrichter, der die Spiele dominiert und kontrolliert, heute ist es ihm entglitten, und das habe ich ihm gesagt", so der ehemalige Weltklasse-Spielmacher, der in der Nachspielzeit sich ebenfalls noch eine Gelbe Karte eingehandelt hatte.

"Diesen Film haben wir jetzt schon mehrmals gesehen"

"Er hat Karten ohne Sinn verteilt", sagte Xavi deutlich: "Er muss Ruhe ausstrahlen, mit ruhigem Puls und kühlem Kopf - das war heute nicht der Fall. Er hat die Kontrolle über das Spiel verloren." Den Punktverlust habe sich aber sehr wohl Barça selbst zuzuschreiben. "Wir hatten klarste Chancen. Diesen Film haben wir jetzt schon mehrmals gesehen", erklärte Xavi, der diesmal auch Torgarant Lewandowski nicht aus dieser Kritik ausnehmen konnte.

Ob der Pole beim nächsten Ligaspiel gegen Atletico am kommenden Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mitwirken darf, ist noch nicht geklärt. Definitiv fehlen wird Jordi Alba, der sich im Derby zwei Gelbe Karten wegen Protestierens eingehandelt hatte. "Jordi Alba hat mir gesagt, dass Mateu zu ihm nichts gesagt hat", so Xavi bezüglich einer Begründung für die Hinausstellung. Und doch war es ein Déjà-vu: Bereits 2015 war Jordi Alba in einem Spiel unter der Leitung von Lahoz vom Platz geflogen - auf Grund zweier Gelber Karten wegen Meckerns.