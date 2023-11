Lahms Hoffnung für die EM: "Wir-Gefühl" und "mehr Zusammenhalt"

Die anstehende Europameisterschaft in Deutschland soll nach Wunsch von Turnierdirektor Philipp Lahm das Land und Europa wieder mehr zusammenbringen.

Das Sommermärchen 2006 erlebte Philipp Lahm als Spieler, bei der Heim-WM war der damalige Nationalspieler sogar der erste Torschütze des Turniers und damit Wegbereiter einer nicht nur aus deutscher Sicht besonderen Endrunde. Als Turnierdirektor der EM 2024 wünscht er sich ein vergleichbares Klima auch für das anstehende Großereignis: "Wir als Bürger haben uns 2006 neu kennengelernt, aber auch die Welt hat uns neu kennengelernt. Und das wünsche ich mir für das nächste Jahr auch, dass wir uns freundlich und weltoffen zeigen", sagte der 40-Jährige bei einem Podiumstalk zum Thema "Vielfalt vereint?!" am Montagabend in Stuttgart, eine der Ausrichterstädte des Turniers.

"Freiheit, Demokratie, Sicherheit und Gemeinschaft"

Aktuell stehe die Welt vor "Riesenherausforderungen", die EM solle dabei helfen, "wieder mehr Zusammenhalt schüren in Deutschland, aber auch in Europa", sagte Lahm: "Wir können das Turnier für unsere westlichen Werte nutzen: Freiheit, Demokratie, Sicherheit und Gemeinschaft. Solche Großereignisse sollten wir nutzen, um näher zusammenzukommen und ein Wir-Gefühl zu entfachen."

Seedorf: "Wir sollten Vielfalt als Ressource nutzen"

Zuvor hatte der frühere Weltklasse-Fußballer Clarence Seedorf in einem Vortrag Diskriminierung im Fußball angeprangert: "Die Vielfalt im Sport ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Leider ist Gleichberechtigung aber auch in der Welt des Sports noch lange keine Realität. Abseits des Platzes sind strukturelle Muster von Ausgrenzung und Ungleichheit deutlich zu erkennen." Der Niederländer legte eindrücklich dar, dass kaum Schwarze Menschen in verantwortlichen Positionen im Fußball arbeiten. Er appellierte auch mit Blick auf die EM: "Wir sollten Vielfalt als Ressource nutzen und sie für unser persönliches Wachstum und die Verbesserung unserer Gesellschaft einsetzen."

"Gastfreundschaft ohne Vorurteile"

Das griffen auch die anderen Talk-Gäste mit Blick auf die EURO auf. Muhterem Aras, die baden-württembergische Landtags-Präsidentin, forderte "keine Toleranz gegen Intoleranz" und dass "Rassisten und Antisemiten die Rote Karte" gezeigt werde - auch im Stadion: "Der Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern und muss eine klare Haltung zeigen. Wenn in der Fankurve ein rassistischer Ausdruck kommt, erwarte ich, dass sofort eingegriffen und Zivilcourage gezeigt wird." Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart wünschte sich Gastfreundschaft ohne Vorurteile, "dass wir die Menschen so behandeln, dass es völlig egal ist, woher sie kommen, an was sie glauben, wieviel sie haben oder wen sie lieben. Da hat der Fußball eine hohe gesellschaftliche Verantwortung".

Mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft sagte Lahm: "Wenn ich die letzten beiden Länderspiele anschaue, sehe ich schon, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind." Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann versprühe "viel Energie", und der Sieg im Testspiel gegen Frankreich im September unter Rudi Völler habe gezeigt, "wie schnell so eine Begeisterung wieder geweckt werden kann".