Lahmes BVB-Angriffsspiel sorgt für Probleme in der Defensive

Das Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Rose ist für Borussia Dortmund bitter verlaufen. Die deutliche 0:3-Niederlage war hochverdient - weil das lahme Angriffsspiel des BVB für massive Probleme in der Defensive sorgte.

Edin Terzic ist ein freundlicher Mensch. Doch die Freundlichkeit kennt offenbar auch beim 39-Jährigen Grenzen, wie man am Samstagnachmittag in Leipzig feststellen konnte. Die 0:3-Niederlage bei RB Leipzig und gegen seinen Vorgänger Marco Rose hatte dem BVB-Trainer - durchaus nachvollziehbar - die Laune verhagelt.

Bei einer Frage einer englischsprachigen Journalistin erlaubte sich der dagegen bestens gelaunte Rose einen Scherz und fragte Terzic, ob dieser ins Englische übersetzen wolle, da dieser das besser könne. Terzic lächelte leicht säuerlich und sagte, er könnte das zwar, "aber: keine Lust". Zu Scherzen aufgelegt war er nach der schwachen Leistung seiner Mannschaft nun wirklich nicht. Stattdessen sagte er über das Spiel: "Das war sehr bitter für uns." Und das gleich aus mehreren Gründen.

Fünf, sechs gute Minuten reichen nicht. Edin Terzic

Der offensichtlichste war natürlich, dass sie ausgerechnet gegen einen direkten Champions-League-Konkurrenten erfolgte. Noch dazu gegen einen, der erst zwei Tage vorher den in Dortmund entlassenen Rose als neuen Trainer vorgestellt hatte - und der sich nach der Partie für die gelungene Aufbauhilfe Ost des BVB bedanken durfte.

Doch bitter war aus Terzics Sicht nicht nur die Pleite an sich - die tabellarisch verkraftbar war -, sondern auch die Art und Weise. "Fünf, sechs gute Minuten" würden gegen RB nicht reichen, monierte er und spielte damit auf die Anfangsphase an, in der es durchaus gut aussah, was die Dortmunder anzubieten hatten. Dann jedoch machte Leipzig aus der ersten Chance das Führungstor - der von Nico Schlotterbeck nicht energisch genug gedeckte Willi Orban traf per Kopf - und entzog dem BVB, dem es in den direkten Duellen oft an Durchsetzungskraft fehlte, damit jede Energie.

Modeste kein Faktor

Die Probleme der Borussia fingen diesmal vorne an: So war Anthony Modeste überhaupt kein Faktor im Spiel. Weder im RB-Strafraum, wo er sich erst in der 63. Minute überhaupt einmal in Szene setzen konnte, seinen Drehschuss aber zu hoch ansetzte, noch im Kombinationsspiel seiner Elf. Bekam er mal den Ball, sprang er oft zu hart zurück. Doch viel häufiger noch war er gar nicht erst anspielbar, weder in der Luft noch am Boden. Erst recht nicht in der Tiefe, die die Borussia diesmal ohnehin nur selten bespielte.

"Mit dem Personal waren wir nicht so schnell unterwegs", brachte Terzic das große Manko seiner Elf in Leipzig auf den Punkt. Gleich vier Außenbahnspieler (Donyell Malen, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens, Thorgan Hazard), die für Tempo stehen, waren verletzt erst gar nicht mitgereist. Die schnellsten Spieler in Reihen der Schwarz-Gelben fanden sich am Samstag dann auch in der Defensive wieder.

Das half zwar, könnte man jetzt spöttisch bemerken, durchaus bei den vielen durch eigene Fehler verursachten Gegenstößen der Leipziger. Es half aber nicht im eigenen Angriffsspiel, in dem die wenigen Gelegenheiten, in denen der Ball durch gute Positionierungen mal hinter die RB-Kette hätte gepasst werden können, auch noch mangels Übersicht und Passgenauigkeit ungenutzt verstrichen.

Tempodefizit führt zu Problemen

Das Tempodefizit und das Fehlen von Anspielstationen wiederum führten zu massiven Problemen des BVB im Übergang zum letzten Spielfelddrittel: Allein der diesmal wie so viele seiner Mitspieler schwache Julian Brandt verlor vor der Pause in dieser Zone ein halbes Dutzend Mal den Ball, weil er ihn auf der vergeblichen Suche nach Abnehmern zu lange hielt und sein Heil schließlich in der Mitte suchte. Genau dort, wo Leipzigs unermüdliche Zentrumsspieler Xaver Schlager und Konrad Laimer jeden regelrecht auffraßen, der sich leichtsinnigerweise in ihre Nähe traute.

Wieder und wieder mussten die Dortmunder deshalb nach Ballverlusten viele Meter hinterherlaufen. Die Kraft, die sie durch diese intensiven Läufe verbrauchten, fehlte wiederum an anderer Stelle. "Wir haben heute nicht das auf den Platz bekommen, was uns in den vergangenen Spielen stark gemacht hat: Aggressivität, Kompaktheit und eine gewisse Hilfsbereitschaft", bilanzierte Terzic, dem bewusst sein wird, dass seine Mannschaft all das schnell wird wiederfinden müssen. Denn bereits am Mittwoch steht in der Champions League bei Manchester City die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm, auf die am kommenden Samstag das Heimderby gegen den FC Schalke 04 folgt.