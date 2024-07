Lahme Lilien, Sorgen um Klarer

Das 0:1 beim FSV Frankfurt bedeutet eine vergebene Chance für etliche Lilien-Profis. Zudem vergrößern sich die Personalsorgen beim Bundesliga-Absteiger.

Nach drei torreichen Siegen über deutlich unterklassige Teams setzte es für Darmstadt 98 am Mittwochabend die erste Vorbereitungspleite: Bei Regionalligist FSV Frankfurt unterlag der Bundesliga-Absteiger mit 0:1.

Trainer Torsten Lieberknecht machte aus seinem Unmut über das verdiente Resultat und den weitgehend uninspirierten Auftritt seiner Lilien keinen Hehl: "Natürlich wollen wir in der Vorbereitung auch Ergebnisse liefern. Und leider hat nicht jeder die Chance genutzt, im Konkurrenzkampf positiv auf sich aufmerksam zu machen."

Zugleich mochte der Fußballlehrer den misslungenen Abend am Bornheimer Hang auch nicht überbewerten: Insgesamt habe er mit Blick aufs Zusammenwachsen seines zum beträchtlichen Teil neu zusammengestellten Kaders "ein top Gefühl", so Lieberknecht. Und: "Auch so eine Niederlage trägt dazu bei, dass sich eine Mannschaft formt."

Etliche Ausfälle zwingen Lieberknecht zum Improvisieren

Deutlich schwerer als das Ergebnis könnte unterdessen der Ausfall von Christoph Klarer wiegen. Der Innenverteidiger verschuldete mit einem individuellen Fehler nach 34 Minuten den Gegentreffer durch Birkan Celik, war allerdings schon zu diesem Zeitpunkt sichtlich von einer zuvor erlittenen Knieverletzung gehandicapt. Nach der Pause ging es für den Defensivrecken nicht mehr weiter, eingehende ärztliche Untersuchungen sollen folgen.

Ohnehin hatten die Lilien mit einem deutlich dezimierten Aufgebot antreten müssen. Oscar Vilhelmsson, Fraser Hornby, Andreas Müller und Christoph Zimmermann (alle grippaler Infekt) fehlten ebenso wie Tobias Kempe (Knie) sowie Matthias Bader und Sergio Lopez (beide Belastungssteuerung). Auf der rechten Bahn übernahm daher der etatmäßige zentrale Mittelfeldspieler Merveille Papela, der dabei jedoch keine schlechte Figur abgab. Links improvisierte Lieberknecht mit den Nachwuchskräften Mateo Zelic und Othomane El Idrissi. Letztgenannter war nach der Pause prompt eines der wenigen belebenden Elemente.

Gegen Hesperingen ist ein deutlich anderes Zeichen gefragt

So waren es eher die vergleichsweise gestandenen Akteure, die den unbedingten Leistungswillen vermissen ließen und sich auf Dienst nach Vorschrift beschränkten. Dass Lieberknecht gedenkt gegenzusteuern, machte der Coach zwischen den Zeilen und in ruhigem Ton, aber doch unmissverständlich klar.

Speziell am Samstag im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am Böllenfalltor gegen den luxemburgischen Erstligisten Swift Hesperingen (16 Uhr) gilt es, ein deutlich anderes Zeichen zu setzen. Schließlich steht das Team um Marvin Mehlem und Clemens Riedel, die am Mittwoch je 45 Minuten die Kapitänsbinde trugen, nach der trostlosen Abstiegssaison 2023/24 in der Bringschuld, um nachhaltig für Aufbruchstimmung zu sorgen.