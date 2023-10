Lahm über Nagelsmann-Debüt: "Man hat wieder eine Mannschaft gesehen"

Den ersten Teil ihrer US-Reise hat die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich bestritten. Mit Blick auf das 3:1 beim Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann versprühte auch Weltmeister Philipp Lahm Euphorie. Der Turnierdirektor stellte gleichzeitig klar, was es nun braucht, um eine erfolgreiche EM bestreiten zu können.

Die Worte ähnelten denen, die DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Anschluss an den 3:1-Erfolg gegen die USA am vergangenen Samstag gefunden hatte. Die "total positive" Bilanz des Weltmeisters von 1990 teilt nämlich auch ein Weltmeister von 2014. In Frankfurt am Main erklärte Philipp Lahm am Montag, dass er die Leistung der deutschen Nationalmannschaft beim ersten von zwei Auftritten in Übersee "sehr, sehr positiv" bewerte.

Die erhoffte Trendwende, die Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Assistent Sandro Wagner eingeleitet hätten, sei bereits ersichtlich gewesen. "Man hat wieder eine Mannschaft gesehen, die leidenschaftlich Fußball gespielt hat", lobt der Turnierdirektor der Heim-EM 2024 am Montag: "Man hat gesehen, wie schnell eine Begeisterung überschwappen kann." Diesen Eindruck habe er schon nach dem 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund gewonnen.

Jetzt muss ein Kern, ein Gesicht entstehen, um eine erfolgreiche EM zu spielen. Philipp Lahm

Euphorie ist im Land des viermaligen Weltmeisters noch nicht ausgebrochen wegen zweier Siege. Aber: "Wenn man gewinnt, ist das umso besser", weiß auch Lahm. Um die Stimmung nachhaltig zum Positiven wenden zu können, brauche es mehr. "In erster Linie muss sich jeder Bürger und jede Bürgerin in der Mannschaft wiederfinden", macht Lahm deutlich: "Jetzt muss ein Kern, ein Gesicht entstehen, um eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen."

"Mit der Ticketnachfrage sehr zufrieden"

Vor der EM-Auslosung, die am 2. Dezember in Hamburg über die Bühne gehen wird, hat Nagelsmann mit seiner Mannschaft noch drei Bewährungsproben vor sich. Am Mittwoch (2 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) geht es gegen Mexiko, es folgen Spiele gegen die Türkei in Berlin (18. November) und gegen Österreich in Wien (21. November).

Neben Gastgeber Deutschland haben sich bislang mit Spanien, Schottland, Frankreich, Türkei, Belgien und Portugal sechs Teams sportlich qualifiziert. "Wir sind mit der Ticketnachfrage sehr zufrieden", betont Lahm, der anfügt: "Ich glaube, dass die Nachfrage nach der Auslosung noch einmal größer sein wird. Dann weiß man, wer wo spielt. Aber wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Die Nachfrage ist jetzt schon sehr groß - vor allem für das Eröffnungsspiel, denn da spielt Deutschland."

Am 14. Juni 2024 eröffnet die DFB-Elf das Turnier in der Münchner Allianz-Arena.