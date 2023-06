Lahm: "Sie sind die Gesichter des Turniers"

Zwei Weltmeister und eine Europameisterin haben in Dortmund den offiziellen Startschuss für das Volunteer-Programm zur EM 2024 abgegeben. Turnierdirektor Philipp Lahm, Turnierbotschafterin Celia Sasic und Dortmunds EM-Botschafter Roman Weidenfeller beschworen im Deutschen Fußballmuseum den besonderen Geist unter den freiwilligen Helfern - und setzen auch dank ihrer Hilfe auf ein zweites Sommermärchen.

Fendi war die erste, die am Mittwochmorgen um kurz nach 0 Uhr ihre digitalen Bewerbungsunterlagen für das Volunteer-Programm zur EM 2024 einreichte. Seit Wochen sei sie deshalb aufgeregt gewesen, erzählt die Studentin 20 Stunden später auf der Bühne des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Als Bewerberin Nummer 1 ist sie am Morgen eingeladen worden zum offiziellen Kickoff-Event und aus der Heimat Herne spontan ins wenige Kilometer entfernte Dortmund gereist. Jetzt spricht sie über ihre Motivation, während die Stargäste - EM-Turnierdirektor Philipp Lahm, Turnierbotschafterin Celia Sasic und Dortmunds EM-Botschafter Roman Weidenfeller - noch im Publikum auf ihren Auftritt warten.

Die Reihenfolge der Redner ist nicht zufällig, sondern bewusst gewählt. Die Organisatoren wollen genau ein Jahr vor dem Turnierstart ihre Wertschätzung für die freiwilligen Helfer ausdrücken, die in den zehn Gastgeber-Städten der EM an verschiedensten Stellen für die Gäste aus ganz Europa da sein sollen. Insgesamt 25 verschiedene Tätigkeiten gibt es, 16.000 Volunteers werden gesucht, einzige Bedingung für die Bewerbung ist die Volljährigkeit - und Zeit.

"Die Volunteers sind ein wichtiger Partner für das Turnier, sie werden die Ersten sein, die in den Host-Citys in den Kontakt mit unseren Gästen kommen", sagt Markus Stenger, Organisationschef der EM. Der Start des Programms sei ein "Meilenstein" auf dem Weg zum Turnierstart, der Start des Ticketverkaufs Anfang Oktober sowie die Auslosung der Gruppen Anfang Dezember seien weitere. Eine kleine Spitze auf die sportlich zuletzt dürftigen Darbietungen der DFB-Elf kann er sich dabei nicht verkneifen: "Deutschland ist qualifiziert - manche sagen: zum Glück …", sagt er auf der Bühne. Einige klatschen zustimmend in die Hände.

Die Laune wollen sich die EM-Organisatoren durch die kriselnde Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick an diesem Abend aber nicht kaputtmachen lassen. Statt über den Sport zu reden, dürfen etliche Menschen von ihren eigenen Erfahrungen als Volunteers bei vergangenen Turnieren berichten, ehe die Star-Gäste des Abends noch einmal kräftig die Werbetrommel rühren. "Die Vorfreude ist da, egal mit wem man spricht", sagt Lahm, der am Morgen gemeinsam mit Sasic noch Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin getroffen hatte, ehe er sich auf den Weg nach Dortmund machte.

Wir gehören alle dazu, um ein zweites Sommermärchen zu erleben. Philipp Lahm

"Man merkt den Leuten an, sie wollen wieder dieses Wir-Gefühl und wieder mehr Zusammenhalt." So wie er es auch bei der WM 2006 erlebt habe, bei er noch aktiv war und die als "Sommermärchen" in die deutschen Geschichtsbücher einging. Auf den damaligen Gipsarm zum Turnierstart würde er 18 Jahre später gerne verzichten, nicht aber auf die vielen freiwilligen Unterstützer, die "die Gesichter des Turniers" seien: "Alleine funktioniert so ein Turnier nicht. Auch die Mannschaft kann das nicht allein. Wir gehören alle dazu, um ein zweites Sommermärchen zu erleben."

Die Volunteers seien die "Türöffner" des Turniers, sagt Sasic, die als Spielerin große Erfolge feierte, aber auch schon in der praktischen Arbeit positive Erfahrungen mit den ehrenamtlichen Helfern gemacht hat. Bei der EM 2020 war sie 2021 in München als Botschafterin des damaligen Volunteer-Programms dabei und berichtet in Dortmund von ihren Erfahrungen: "Die Freiwilligen machen für mich den Geist des Turniers aus. Sie sind die Möglichmacher für eine positive Stimmung und tolle Erinnerungen."

So sieht es auch Weidenfeller, der Weltmeister von 2014, der sich in Dortmund als Botschafter des Turniers engagiert und auf die Kraft der Gemeinschaft setzt: "Der Teamgedanke zählt. Insbesondere auch in einer Fußballstadt wie Dortmund, wo die Begeisterung der Menschen für den Sport so groß ist." Das ist auch in den Zahlen des ersten Bewerbungstages abzulesen: Knapp 400 Menschen hatten sich nach den ersten 20 Stunden bereits auf eine Stelle in Dortmund beworben - darunter auch Fendi, die erste Bewerberin überhaupt.