Lage in Katar: DFB-Elf soll sich laut Bierhoff "auf den Sport konzentrieren"

Während die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihre Kritik an der WM in Katar erneuert, möchte sich DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff mit der Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick möglichst aufs Sportliche fokussieren.

Auf der Jagd nach dem fünften Weltmeistertitel soll die deutsche Nationalmannschaft die prekäre und etwa von Amnesty International immer wieder thematisierte Menschenrechtslage in Katar bestenfalls ausblenden. "Wir hoffen, dass wir uns während des Turniers auf den Sport konzentrieren können", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff und schob statt der Mannschaft sogleich Präsident Bernd Neuendorf in die Verantwortung.

"Unser Präsident ist vor Ort unsere gesellschaftliche und sportpolitische Repräsentanz", führte Bierhoff dazu aus. Der Präsident sei letztlich dafür da, "um für uns zu sprechen".

Die Mannschaft, so die klare Botschaft in Richtung der Medien, solle derweil trotz der anhaltenden Kritik an Katar mit derartigen Themen nicht belastet werden. Schließlich gelte es bei allen Problemen in Katar, "eine Freude" auf das Turnier zu wecken.

Nationalspieler sollen sich nicht denken: "Es ist eh ein Shit-Turnier"

Auch diesen Punkt führte Bierhoff genauer aus und machte dabei klar, warum es wichtig sei, dass sich Manuel Neuer, Thomas Müller, Bundestrainer Flick und der Rest des DFB-Teams vollends auf die Spiele fokussieren sollen.

Es dürfe am Ende aus sportlicher Sicht nicht passieren, dass sich die Nationalspieler innerlich sagen: 'Es ist eh ein Shit-Turnier - und wen juckt das. Dann fahren wir halt nach Hause, gewinnen mit Bayern die Champions League und alles ist wieder okay'". Es sei wichtig, mit einem guten Start in einen positiven Flow zu kommen - zumal der WM-Startschuss nach kurzer Vorbereitungszeit bereits am 23. November (14 Uhr MEZ) gegen Japan erfolgt. "Wenn man in dieser Stimmung ist, hat man auch mehr Gelassenheit auf die anderen Themen hin und wieder mal zu antworten", betonte der 54-Jährige.

Organisationen wie eben Amnesty International oder auch Human Rights Watch sehen das alles natürlich anders. "Bislang haben die Verantwortlichen noch nicht mal mit der Wimper gezuckt", moniert etwa Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch Deutschland, in einem Interview mit der Tageszeitung "Welt". Stattdessen unterstütze die FIFA durch ihr Handeln "ausbeuterische und menschenrechtsverletzende Regime wie Katar" und lasse die WM "zu Propagandazwecken" missbrauchen.

Es gelte deshalb erst recht "nach wie vor wahnsinnigen Druck auszuüben, damit sich an den Bedingungen in Katar etwas ändert". Aus der deutschen Mannschaft, also etwa von den DFB-Spielern, ist nach Bierhoffs Aussagen in dieser Hinsicht wohl eher wenig zu erwarten.