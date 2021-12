Lag die Spielberechtigung vor? VfB Lübeck II kämpft um die Punkte gegen den Oldenburger SV

Der VfB Lübeck will die beiden 0:5-Niederlagen am grünen Tisch gegen den Oldenburger SV und den SV Eichede nicht hinnehmen und hat nun Beschwerde eingelegt. Die Prüfung läuft, im Kern geht es um die Spielgenehmigung für Karaman Radovan, einem Talent des jüngeren A-Junioren-Jahrgangs.

Die Einwechslung von Karaman Radovan in der Nachspielzeit des 4:2-Sieges des VfB Lübeck II beim Oldenburger SV droht für die Lübecker zum Verlust der drei Punkte zu führen, da Radovan als jüngerer A-Jugend-Jahrgang laut Satzung des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) nicht spielberechtigt gewesen wäre. Konsequenz: Der Oldenburger SV bekam vom Verband die drei Punkte zugesprochen, die Partie wurde mit 5:0 gewertet. Der Verband berief sich auf Paragraf 17 seiner Jugendordnung, aus der sinngemäß hervorgeht, dass der Einsatz von Spielern des jüngeren A-Jugend-Jahrgangs an Bedingungen geknüpft ist. Und diese hatte der VfB Lübeck in den Augen des SHFV nicht erfüllt.

Die Lübecker wollen das so nicht hinnehmen und haben Beschwerde eingelegt. Dabei beruft sich der VfB auf Paragraf 6 der Jugendordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), in der steht: "Aus Gründen der Talentförderung ist in Ausnahmefällen die Erteilung einer Spielerlaubnis für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs für die erste Amateurmannschaft möglich. Die Spielerlaubnis für die zweite Amateur-Mannschaft eines Vereins kann erteilt werden, wenn diese mindestens der fünften Spielklassenebene (3. Amateur-Spielklasse) angehört." Weiter heißt es, dass diese Regelung nur für Spieler gelte, "die einer DFB-Auswahl oder der Auswahl eines Mitgliedsverbands angehören". Christoph Oelschlägel, Abteilungsleiter im Nachwuchsbereich des VfB, sagte auf kicker-Nachfrage: "Für 'Rado' lagen die Einverständniserklärung der Eltern und eine sportärztliche Bescheinigung vor, dass er für Herrenfußball geeignet ist." Dazu sei Radovan auch Spieler in der Landesauswahl des SHFV, was der Verbandssportlehrer auch so bestätigt habe. Auch wenn die Lübecker U 23 die zweite Mannschaft des VfB Lübeck ist und das Kriterium, mindestens der fünften Spielklasse anzugehören, sowieso erfüllt, ist sie in den Augen Oelschlägels sogar die erste Amateurmannschaft des Klubs, da die Regionalliga-Kicker der Lübecker als Profimannschaft gelten. Laut Oelschlägel lag Mitte November auch die Spielgenehmigung für Radovan vor.

Dirk Schröder, Spielleiter der Oberliga, setzt dahinter aber noch ein Fragezeichen: "Die Freigabeerlaubnis des Spielers wurde vom VfB Lübeck beantragt, weil dafür verschiedene Gremien ihre Zustimmung erteilen müssen. Für den jüngeren Jahrgang gibt es besondere Bestimmungen für den Einsatz im Herrenbereich, die jetzt Gegenstand der Prüfung sind."

Eine Frage der Talentförderung

SHFV und Oelschlägel bestätigen unisono, dass auch das Spiel gegen den SV Eichede, in dem Radovan auch eingesetzt wurde, vom Verband mit 0:5 gewertet wurde, was für den VfB aber weit weniger ins Gewicht fällt, da auf dem grünen Rasen Eichede sowieso 4:0 gewonnen hatte. Ungleich wichtiger ist für die Lübecker, dass sie die Punkte gegen Oldenburg behalten, um mit einer guten Ausgangsposition die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zu schaffen. Oelschlägel: "Wir wollen unsere Talente bestmöglich fördern, und das geht in der Aufstiegsrunde besser als in der Abstiegsrunde, weil da die Gegner einfach einen Tick besser sind." Der Lübecker Abteilungsleiter sieht desweiteren auch keinen Sinn dahinter, warum jüngere A-Jugend-Spieler bei entsprechender Eignung nicht schon Herrenfußball spielen dürfen.

Bis zu einer Entscheidung, ob die Lübecker die Punkte behalten dürfen, kann es noch ein bisschen dauern. Spielleiter Schröder dazu: "In der Tat hat der VfB Lübeck Beschwerde gegen die Spielwertung eingereicht. Diese liegt nun beim Ausschuss für Satzung und Recht, der für die Beschwerden gegen Verwaltungs- und Ordnungsgeldentscheidungen der SHFV-Organe zuständig ist. Spielwertungen durch den Spielausschuss gelten als Verwaltungsentscheidungen. Die Prüfung durch den Ausschuss für Satzung und Recht läuft noch."