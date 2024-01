Lafnitz verpflichtet Sport-Club-Angreifer Vucenovic

Zweitligist SV Lafnitz gibt seinen ersten Winterneuzugang bekannt. Mario Vucenovic wechselt vom Wiener Sport-Club in die Steiermark und soll das Offensivspiel des Tabellenzehnten beleben.

Beim SV Lafnitz gibt man den ersten Neuzugang im Wintertransferfenster bekannt. Wie die Steirer vermelden, schließt sich Angreifer Mario Vucenovic ab sofort der Mannschaft von Robert Weinstabl an und soll für zusätzliche Power in der Offensive sorgen. Der 24-jährige Stürmer kommt von Regionalligist Wiener Sport-Club, für die er in der Herbstsaison in zwölf Ligaspielen gleich achtmal erfolgreich war. Der ehemalige Jugendspieler des SKN St. Pölten folgt damit seinem ehemaligen Coach, der seit September bei den Lafnitzern das Zepter schwingt.

"Ich bin froh zurück in LigaZwa zu sein. Ich möchte der Mannschaft helfen, unsere Ziele zu erreichen und dadurch auch für mich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", sagt der Angreifer nach seinem fixierten Wechsel zu Lafnitz. Beim Testspiel gegen den ungarischen Zweitligisten Gyirmot SE konnte Vucenovic als Probespieler direkt einen Doppelpack schnüren und die Verantwortlichen von einer dauerhaften Verpflichtung seiner Person überzeugen.