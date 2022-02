"Läuferisch überfordert": Janßen erklärt Marseilers Ein- und Auswechslung

Das Nachholspiel zwischen dem FSV Zwickau und Viktoria Köln hielt wenige Höhepunkte bereit. Da sorgte vor allem die Ein- und kurze Zeit später erfolgte Auswechslung von Luca Marseiler für Aufsehen.

So ganz wollte er seinen Augen im ersten Moment nicht trauen. Doch als sein Team in der Schlussphase der Partie in Zwickau noch einmal wechseln wollte, leuchtete Marseilers Rückennummer plötzlich auf. Zum zweiten Mal an diesem Abend. Nur 20 Minuten nach seiner Einwechslung musste der 24-Jährige das Feld schon wieder verlassen - unverletzt und offensichtlich ziemlich verdutzt.

Man hat gesehen, dass er nach dem fünften, sechsten Antritt nach Luft geschnappt hat. Olaf Janßen über Luca Marseiler

Der Frust über den Abend in Zwickau, der für sein Team durch eine Fehlentscheidung maßgeblich beeinflusst ein äußerst bitteres Ende gefunden hatte, war Marseiler auch noch beim Auslaufen ins Gesicht geschrieben. Wenige Meter weiter erklärte derweil sein Cheftrainer Olaf Janßen, was es mit dem jähen Ende des 20-Minuten-Intermezzos auf sich gehabt hatte.

"Wir haben erhofft, dass er Impulse setzen kann. Aber man hat gesehen, dass er nach dem fünften, sechsten Antritt nach Luft geschnappt hat", erklärte Janßen bei "MagentaSport". Der Fitnesszustand Marseilers, der nach langer Verletzung zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf dem Platz gestanden war, sei aufgrund der englischen Woche schwer einzuschätzen gewesen. Als Janßen dann auf eine taktische Anpassung des Gegners reagiert und die Leihgabe des SC Paderborn auf die Außenbahn gestellt hatte, seien die Defizite erst recht aufgefallen. "Da war er läuferisch überfordert."

Janßen räumte zwar ein, dass das für seinen Schützling "eine bittere Pille" gewesen sei, betonte aber auch: "Das wird ihn nicht umwerfen."

Janßen zur Fehlentscheidung: "Ich bin eher traurig"

Das Gleiche dürfte auch für die gesamte Mannschaft gelten, die sich nach dem späten 0:1-Nackenschlag von Schiedsrichter Florian Lechner um einen verdienten Punkt gebracht sah. Denn den Eckball, der zum Lucky Punch der Hausherren geführt hatte, hätte es niemals geben dürfen, war doch der spätere Torschütze Lars Lokotsch im Zweikampf mit Marcel Risse als Letzter am Ball gewesen. Weniger verärgert sei er, so Janßen, "ich bin eher traurig. Ist doch klar, wenn so eine Fehlentscheidung in der Nachspielzeit getroffen wird, tut es natürlich weh."

Nicht vergessen wollte der 55-Jährige allerdings, dass sein Team bei der entscheidenden Standardsituation schwach agiert hatte: "Wir müssen auch die allerletzte Ecke verteidigen, auch wenn es keine war. Dafür sind wir bestraft worden."