"Lässt sein Herz auf dem Platz": Mause soll die Schanzer-Offensive beleben

Der FC Ingolstadt verstärkt sich im Angriff mit Jannik Mause. Der 24-Jährige kommt vom Regionalligisten Alemannia Aachen an die Donau.

14 Tore in 28 Partien erzielte Jannik Mause in der abgelaufenen Regionalliga-Saison für Alemannia Aachen, nun ist für den 24-Jährigen "der perfekte Zeitpunkt gekommen, um höherklassig anzugreifen". Dies will der Offensivmann beim FC Ingolstadt in der 3. Liga tun. Mit Mause präsentierten die Schanzer am Freitagnachmittag den vierten Neuzugang in diesem Sommer.

FCI-Sportdirektor Ivica Grlic lobte den Neuen in höchsten Tönen: "Neben seinem ausgeprägten Torriecher verfügt Jannik auch über ein hohes Tempo und den notwendigen Zug zum Tor. Gleichzeitig lässt er in jedem Spiel sein Herz auf dem Platz, arbeitet gut gegen den Ball und leistet läuferisch enorm viel - genau diese Tugenden brauchen wir." Über die Vertragslaufzeit machten die Oberbayern keine Angaben.

Seit 2021 spielte Mause in der Kaiserstadt, insgesamt absolvierte der 24-Jährige in seiner Karriere bereits 156 Regionalliga-Spiele in der West- bzw. Südwest-Staffel (40 Tore). Nun geht es für den Stürmer erstmals in der 3. Liga weiter.