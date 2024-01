Lässt die Viktoria Marseiler nicht ziehen?

Luca Marseiler (26) zählt zu den begehrtesten Drittliga-Akteuren und will selbst gerne früher oder später eine Liga höher spielen. Der Offensivmann von Viktoria Köln wird insbesondere mit dem 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Nun jedoch könnte die schwerere Verletzung seines Teamkollegen Donny Bogicevic die Entwicklung beeinflussen. "Es ist ja schon so, dass wir noch nicht komplett unten raus sind. Und durch die Verletzung von Bogicevic kommt jetzt noch einmal eine ganz andere Dynamik rein", sagte Sportdirektor Stephan Küsters im "Kölner Stadt-Anzeiger". Eine Freigabe für Marseiler erfolgt wohl nur dann, wenn die Höhenberger noch Ersatz finden.