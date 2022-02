Lärm-Streit beendet: Freiburg darf Stadion künftig ohne Einschränkung nutzen

Der SC Freiburg darf sein neues Stadion künftig uneingeschränkt nutzen. Der jahrelange Streit mit Anwohnern um Lärmbelästigung wurde mit einem Vergleich beigelegt.

Die ersten Bundesliga-Abendspiele können kommen: Nach einer außergerichtlichen Einigung mit den klagenden Anwohnern darf der SC Freiburg sein Europa-Park-Stadion nun ohne Einschränkung nutzen. Die Kläger, die Stadt Freiburg, der Sport-Club und das Regierungspräsidium beendeten den seit Jahren schwelenden Lärm-Streit am Mittwoch mit einem Vergleich.

"Ich freue mich über den gefundenen Vergleich, mit dem wir wichtige Planungssicherheit erreichen", wird SC-Vorstand Oliver Leki in einer gemeinsamen Pressemitteilung zitiert. "Uns sind gutnachbarschaftliche Beziehungen in den gesamten Stadtteil sehr wichtig. Unser Dank geht an die vermittelnde Initiative des Oberbürgermeisters und an alle Beteiligten, die an diesem Ergebnis mitgewirkt haben."

Stadt verpflichtet sich zu Maßnahmen

Wegen angeblicher Lärmschutzverstoße hatten sechs Anwohner Klage gegen die Baugenehmigung des neuen Freiburger Europa-Park-Stadions eingereicht und im Eilverfahren in zweiter Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim teilweise Recht bekommen. Dadurch durften in der neuen Heimstätte bislang keine Abendspiele und Partien am Sonntagmittag stattfinden, wobei nationale und internationale Pokalwettbewerbe davon ausgenommen waren.

"Wir haben einvernehmlich einen gemeinsamen und guten Weg in die Zukunft gefunden", sagte Oberbürgermeister Martin Horn. "Mit dem fairen Vergleich können beide Seiten gut leben." Der Vergleich muss zwar noch vom Gemeinderat genehmigt werden, dabei erwarten die Beteiligten aber "aufgrund politischer Vorabstimmungen" eine breite Zustimmung.

Die Stadt verpflichtete sich unter anderem, eine benachbarte zehn Hektar große Waldfläche in den nächsten 30 Jahren nicht zu bebauen und sich dafür einzusetzen, es in das bereits bestehende Vogelschutzgebiet aufzunehmen. Im betroffenen Stadtteil Mooswald sollen Spielplätze und Begegnungsstätten finanziell unterstützt werden. Außerdem darf das Stadion mindestens für zehn Jahre nicht in eine Multifunktionshalle umgewandelt und das Stadionumfeld nicht für Großkonzerte oder Open-Air-Kinoveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern genutzt werden.

Einigung hatte sich abgezeichnet

Schon am Dienstag hatte sich eine Einigung angedeutet, als das Verwaltungsgericht Freiburg einen ersten Verhandlungstermin gestrichen hatte, weil "die Einigungsbemühungen der Beteiligten sehr konkret und weit fortgeschritten" gewesen seien.