"Längst nicht fertig bei Hertha": Dudziak hängt ein Jahr dran

Hertha BSC und Jeremy Dudziak gehen wie erwartet in eine weitere gemeinsame Saison. Der auslaufende Vertrag wurde bis 2025 verlängert.

Obwohl er wegen einer Fußblessur zwischenzeitlich mehrere Monate ausgefallen war, konnte Jeremy Dudziak die Hertha-Verantwortlichen auf die gesamte Saison gesehen überzeugen. Entsprechend wurde der auslaufende Vertrag nun um eine zusätzliche Saison verlängert.

"Wir sind sehr glücklich, dass uns Jeremy erhalten bleibt. Er verfügt über besondere fußballerische Qualitäten und eine große Flexibilität auf dem Rasen, zudem ist er ein absoluter Teamplayer und tut unserem Team menschlich gut", erklärte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber am Dienstag.

Seine Bereitschaft zum Bleiben hatte Dudziak bereits im Januar deutlich gemacht: "Ich habe definitiv weiter Bock auf Berlin und Hertha."

Verletzungsbedingt nur 15 Pflichtspiele

Der Linksfuß war im vergangenen Sommer ablösefrei von der SpVgg Greuther Fürth in die Hauptstadt gekommen. Seitdem lief der 28-jährige Allrounder, der sowohl links hinten verteidigen als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, in 15 Pflichtspielen für die Alte Dame auf. Die angesprochene Fußblessur hinderte den gebürtigen Hamburger an noch mehr Einsätzen.

"Auch aus diesem Grund bin ich längst nicht fertig bei Hertha. Der Klub und ich haben noch einiges vor", betonte der ehemalige tunesische Nationalspieler, dem im letzten Saison-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:1) sein Premierentreffer für Hertha BSC gelang. "Ich fühle mich im Verein und in Berlin äußerst wohl. Deswegen freue ich mich sehr, auch künftig mit der Fahne auf der Brust auflaufen zu dürfen."

Ob Offensivkraft Haris Tabakovic (Vertrag bis 2026) ebenfalls bleibt, ist offen. Nach kicker-Informationen ist angedacht, den aktuellen Vertrag des Besitzers der kicker-Torjägerkanone vom Gehalt her anzupassen.